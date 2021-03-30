南科廠商人車日增事故多 保警擴編人力成立西拉雅分隊

台南科學園區進駐廠商進出人車、事故不斷增加，現有保二總隊第一大隊第二中隊人力吃緊，決定擴編成立西拉雅分隊，今天掛牌正式成軍，揭牌儀式由南科管理局長蘇振綱、保二總隊長劉章遠主持。

南科目前進駐廠商241家，從業人員80617人，去年營業額8477.31億元，相較前年成長14.06%，隨著台積電5奈米、3奈米、台灣應材第2座顯示器設備製造中心、台達電3期新廠、啟碁科技、緯穎科技及華邦電子12吋晶圓廠等大廠相繼擴廠提升更先進製程，廠商訂單產能持續增加，土地出租率幾近滿租，廠商正值擴廠階段，日以萬計的從業人員出入園區，對園區交通衝擊及治安防範是一大考驗。