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水情緊 宵小偷抽水馬達 白河警逮刺青男
水情日趨緊張，抽水機成為宵小覬覦對象；台南市白河警分局近日就破獲陳姓男子開車深夜在農田偷載走2台抽水機及電池，掌握右手臂刺青等明顯特徵，2天後循線將陳嫌逮捕，也提醒農民朋友要當心留意可疑人士出沒。
30多歲陳姓犯嫌是本月21日深夜，駕駛小貨車前往後壁區竹新里、長安里等偏僻地區，專門挑選置放於抽水站旁及新建工程區域旁農田抽水機，行竊抽水機2台及汽車蓄電池1顆得逞。
白河警分局安溪及長安派出所21日分別接獲民眾報案，員警受理後，將情資上傳至白河分局所建置「跨域資源共享平台」，經員警廣調各周邊各路口及民宅監視器，發現一名駕駛貨車及手臂有特殊刺青男子涉有重嫌，再經交叉比對犯案貨車時間動線及過濾男子身分特徵後查訪，陳嫌俯首認罪交出其所竊來抽水機等贓物，全案依竊盜罪嫌移送南檢偵辦。
白河警分局長陳明宏肯定同仁2天偵破此案，至派出所頒發「茶案高手」激勵士氣。警方也持續加強民生農漁機具防竊巡守工作，也呼籲民眾，若有發現可疑人、車請多加留意，可撥打110報案專線請警方到場處理。
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