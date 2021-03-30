水情緊 宵小偷抽水馬達 白河警逮刺青男

水情緊張宵小偷抽水馬達，白河警循線逮竊賊。記者謝進盛／翻攝

水情日趨緊張，抽水機成為宵小覬覦對象；台南市白河警分局近日就破獲陳姓男子開車深夜在農田偷載走2台抽水機及電池，掌握右手臂刺青等明顯特徵，2天後循線將陳嫌逮捕，也提醒農民朋友要當心留意可疑人士出沒。

30多歲陳姓犯嫌是本月21日深夜，駕駛小貨車前往後壁區竹新里、長安里等偏僻地區，專門挑選置放於抽水站旁及新建工程區域旁農田抽水機，行竊抽水機2台及汽車蓄電池1顆得逞。

白河警分局安溪及長安派出所21日分別接獲民眾報案，員警受理後，將情資上傳至白河分局所建置「跨域資源共享平台」，經員警廣調各周邊各路口及民宅監視器，發現一名駕駛貨車及手臂有特殊刺青男子涉有重嫌，再經交叉比對犯案貨車時間動線及過濾男子身分特徵後查訪，陳嫌俯首認罪交出其所竊來抽水機等贓物，全案依竊盜罪嫌移送南檢偵辦。