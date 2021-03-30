高雄今年1到3月 A1車禍較去年減少16件

高雄市長陳其邁今表示，高雄市今年1到3月A1車禍事故（人員當場或24小時內死亡的交通事故），比去年同期降低了16件，降低比例六都僅次台中，但事故仍以老人和機車族居多，將持續加強大小車交錯、車速太快及偏鄉交通安全。

陳其邁今在市政會議表示，高雄因為工業區大小車交錯，另在原來縣區，因為車速或是長輩騎機車人口也多，肯定交通、警察局努力之餘，他也要求要持續針對這些大小車交錯、車速太快情形或偏鄉地區、原縣區交通的安全維護也要增加。

交通局長張淑娟說，高雄市去年1到2月A1事故有48人死亡，今年降到35人，減少13人。經過事故分析，發現主要還是高齡者及機車族兩個大宗，酒駕部分在大家已有酒駕防制的共識下，已有降低趨勢，但也能不鬆懈。