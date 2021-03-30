警政署舉行春祭典禮 陳家欽率千人追緬英靈

因公殉職暨病故警察人員春祭典禮今天在台北內湖警察公墓舉行，由警政署長陳家欽主祭，並率全國警察機關代表及遺眷弔祭追緬，現場氣氛莊嚴肅穆。

警政署今天發布新聞稿表示，台灣地區歷年因公殉職暨病故警察人員110年度春祭典禮今天在台北內湖警察公墓舉行，陳家欽率全國警察機關代表及遺眷弔祭追緬，以告慰已故警察先賢們盡忠職守、伸張正義英靈。

典禮開始後，現場便響起莊嚴樂聲，警政署說，陳家欽向忠靈祠已故警察先賢靈位上香、獻祭品後，再由司儀宣讀祭文，最後率同陪祭、與祭人員上千人行三鞠躬禮及默念，致上最深的哀悼與敬意。

同時，典禮結束後，陳家欽也一一向已故警察遺族代表慰問致意。

警政署指出，陳家欽自民國106年9月到任以來，均親自弔祭以表達對歷年因公殉職暨病故警察人員緬懷追思之意，並陸續完成警察公墓圓環道路及忠靈祠、納骨塔等建物整修工程，提供警察遺眷優質追思環境。