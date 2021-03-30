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不祥之兆？昨晚台北驚見「血月」 真實原因令人搖頭

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高雄女子找男友不著傳墜樓 掉落停車場轎車車頂傷重

聯合報 / 記者林保光／即時報導

女子墜樓掉落停車場，壓損1輛黑色轎車。記者林保光／翻攝
女子墜樓掉落停車場，壓損1輛黑色轎車。記者林保光／翻攝

高雄市新興區發生墜樓意外，1名女子自男友住處大樓墜落，掉落停車場，壓中1輛黑色轎車，轎車內沒人，但這名女子墜樓撞擊，右手骨折，意識昏迷，送醫急救中，確實墜樓原因由警方調查中。

據了解，今天上午10點26分高雄市消防局據報，新興區中正三路某大樓有1名女子疑要跳樓，消防隊趕到現場，這名女子已經墜樓，掉落大樓後方停車場，將1輛黑色轎車車頭引擎蓋壓陷，救護人員立即將她送醫急救中。

警、消初步了解，墜樓女子是25歲的洪姓女子，要到大樓找男友，但男友不在住處，她找不到男友，不知何因，自樓上墜樓，有人稱女子是上頂樓墜樓，也有人表示女子是由男友所住樓層墜樓，確實墜樓原因由警方調查。

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高雄1名女子今天上午自男友住處大樓墜樓。記者林保光／翻攝
高雄1名女子今天上午自男友住處大樓墜樓。記者林保光／翻攝

停車場 高雄市 骨折

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