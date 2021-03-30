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不祥之兆？昨晚台北驚見「血月」 真實原因令人搖頭

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持刀搶車、搶錢、搶手機 用贓款買珍奶 還沒喝完就落網

聯合報 / 記者邱瑞杰／即時報導

基隆市謝姓男子昨晚7點搭計程車到七堵區工建路後，持刀抵住吳姓司機脖子，用膠帶綑綁雙手後，強盜吳的手機、現金7000多元，再開走計程車。警方查出謝開車上了國道5號，一路追蹤，並通報宜蘭警方協助查緝，2個小時後攔下人車，交由基隆警方帶回偵詢禦，依強盜罪嫌送辦。

年約60歲謝男昨晚在基隆市中正路，搭乘吳姓運將駕駛的計程車，指定開到七堵區工建路人車較少處時，持預藏的折疊刀，抵住吳的脖子，再拿出預備的膠帶綑綁的雙手，最後搶走吳的手機和身上現金7000多元，讓吳下車後，開計程車往新北汐止方向逃逸。

基隆警三分局接獲報案，調閱道路監視器追查謝男逃逸路線，發現他開上國道5號駛往宜蘭方向，專案小組人員立即前往宜蘭追捕，並通報國道公路警察局及宜蘭縣警局協助攔查。

基隆警方昨晚9點多在頭城鎮青海路發現謝開的計程車，沿台2線濱海路往北行駛，未免波及無辜，先在後方跟監，伺機逮人，並通知礁溪警分局當地點設置攔截點，昨晚9點31分在頭城鎮濱海路5段攔截點，攔下謝男後，壓制在地。

謝男犯案後2個多小時就落網，逃亡路上只用搶來的40元贓款買了1杯珍奶，警方在計程車內查扣手套、折疊刀、膠帶等作案工具和現金7301元。

據了解，謝男曾和陸配結婚，離婚後在中正路租屋獨居，目前沒有穩定工作，因為缺錢花用才起歹念，持刀搶劫計程車司機。犯案後因心情慌亂，所以開往宜蘭想到海邊靜一靜，結果珍奶還沒喝完，就被警方逮捕。

基隆市謝姓男子昨晚在基隆搶劫計程車，開往宜蘭時在蘇澳被警方攔下，被依強盜罪嫌送辦。記者邱瑞杰／攝影
基隆市謝姓男子昨晚在基隆搶劫計程車，開往宜蘭時在蘇澳被警方攔下，被依強盜罪嫌送辦。記者邱瑞杰／攝影
基隆市謝姓男子昨晚在基隆搶劫計程車，開往宜蘭時在蘇澳被警方攔下，被依強盜罪嫌送辦。記者邱瑞杰／攝影
基隆市謝姓男子昨晚在基隆搶劫計程車，開往宜蘭時在蘇澳被警方攔下，被依強盜罪嫌送辦。記者邱瑞杰／攝影
基隆市謝姓男子昨晚在基隆搶劫計程車，開往宜蘭時在蘇澳被警方攔下，被依強盜罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市謝姓男子昨晚在基隆搶劫計程車，開往宜蘭時在蘇澳被警方攔下，被依強盜罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市謝姓男子昨晚在基隆搶劫計程車，開往宜蘭時在蘇澳被警方攔下，被依強盜罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市謝姓男子昨晚在基隆搶劫計程車，開往宜蘭時在蘇澳被警方攔下，被依強盜罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市謝姓男子昨晚在基隆搶劫計程車，警方在宜蘭蘇澳攔捕，在車上起出作案工具和贓款。記者邱瑞杰／攝影
基隆市謝姓男子昨晚在基隆搶劫計程車，警方在宜蘭蘇澳攔捕，在車上起出作案工具和贓款。記者邱瑞杰／攝影
基隆市謝姓男子昨晚在基隆搶劫計程車，警方在宜蘭蘇澳攔捕，在車上起出作案工具和贓款。記者邱瑞杰／攝影
基隆市謝姓男子昨晚在基隆搶劫計程車，警方在宜蘭蘇澳攔捕，在車上起出作案工具和贓款。記者邱瑞杰／攝影

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