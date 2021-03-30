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雲林女遊台中手機、錢包全丟 找警出川資被認出尋回

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

雲林縣廖姓女子26日到台中市遊玩，但途中卻不慎遺失手機、錢包，因廖女身無分文，無法返家，只好到第一警分局繼中所求助，請警員幫忙申請川資返家，未料廖女在警員辦理川資時，被警員認出，在廖女求助前，已有民眾拾獲手機、錢包，警員從身分證的照片，一眼就認出是廖女，讓廖女失而復得，領回遺失的手機、錢包。

台中市第一警分局繼中派出所警員葉桓瑜，在26日下午2時許值班時，接獲市民拾獲手機、錢包，錢包內有身分證等證件，警方查詢系統後，發現沒有相關聯繫方式，警方又聯繫電信公司，但電信公司回報門號已遺失，警方只好通知電信公司，協助通知門號申登人到派出所領回遺失物。

未料警員在辦理相關失物招領程序時，廖姓女子（37歲）就走進派出所求助，稱手機、錢包遺失，想請警方申請川資返家，警員一開始沒有認出廖女就是稍早民眾拾獲錢包、手機的失主，但在辦理相關程序時，警員越看廖女的臉，越覺得眼熟，才認出廖女就是遺失物的失主。

廖女得知手機、錢包都已被熱心民眾拾獲，開心的向警員致謝，直說「好像一瞬間從地獄到天堂一樣」。

第一警分局提醒，遺失物品的民眾，在發現東西不見時，切勿慌張，可先回想自己最後一次看見物品的時間、地點，除了在上述地點尋找外，也可至附近派出所尋求協助。

雲林縣廖姓女子26日到台中遊玩時，遺失手機、錢包，前往第一警分局繼中所申請川資時，發現已有民眾拾獲遺失物招領，讓她失而復得，十分開心。圖／第一警分局提供
雲林縣廖姓女子26日到台中遊玩時，遺失手機、錢包，前往第一警分局繼中所申請川資時，發現已有民眾拾獲遺失物招領，讓她失而復得，十分開心。圖／第一警分局提供

失主 台中市 身分證

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