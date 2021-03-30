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阿嬤參拜大甲媽祖要回豐原電動車沒電 晚上推車警解圍
72歲葉姓阿嬤前天騎電動車從豐原騎到大甲，到鎮瀾宮參拜後要再騎回豐原，途中車沒電，她只好晚上推著車走，大甲警分局員警接到報案，帶阿嬤和車回派出所，買食物讓她止飢，再通知家人到派出所帶她回家。
台中市警察局外埔分駐所前晚7點接獲民眾報案，外埔區三環路上有位老婦人推著電動車，警員鄭吉男、洪健偉立即趕往現場，發現72歲葉姓阿嬤從外埔要騎電動車回豐原，途中沒電，不知如何是好，尤夜色已晚未歸，她深怕家人擔心，只好自行推著電動車回家，警方見狀立即聯絡家屬，並將電動車放置適當位置後帶老婦返所休息並平安回家，家屬深表感謝。
據了解，阿嬤前天下午自行騎電動車到大甲鎮瀾宮參拜後返家途中，未料電動機車沒電了，她沒帶手機，只好自行推著電動車，路程估計要推10多公里，警方不忍她獨自推車返家，便將電動車暫放適當位置，將她帶回派出所休息，並積極連絡家屬；外埔分駐所長紀適華看到葉姓阿嬤，上前關懷詢問，才知她還沒吃飯，忍受肌餓推著電動車往上坡處行走，所長到便利商店買熱食給老婦補充熱量，家屬到場後，非常感謝警方即時協助。
外埔所長紀適華表示，若家中有長輩外出，可協助攜帶手機或在身上配戴足以證明身分之手環、項鍊或鑰匙圈，上面寫上聯絡電話，方便尋獲人員得以聯繫。
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