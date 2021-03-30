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影／男子帶切割機侵入宮廟竊香油錢 至少5間宮廟受害
38歲林姓男子最近接連侵入苗栗縣後龍鎮的宮廟，涉嫌以自備的砂輪機破壞廟內的功德箱鎖具後，偷走箱內的香油錢，估計至少有 5間宮廟受害，竹南警分局循線追查，昨天在造橋鄉談文火車站前發現他的蹤影，將他逮捕。
後龍鎮近來發生多件宮廟香油錢遭竊案件，竊嫌自備砂輪機潛入宮廟後，將功德箱的鎖具破壞鋸開後，從箱中掏取香油錢，廟方人員發現遭竊後，紛紛向警方報案，竹南警方昨天上午11點多循線逮到林男，同時呼籲各宮廟出面指認。
竹南警分局表示，警方接獲廟方報案後，依現場跡證追人，昨天在造橋鄉台1線公路談文火車站前發現竊嫌蹤跡，立即出動員警上前圍捕到案、查扣作案用的砂輪機及延長線等物。
林姓男子因缺錢花用，將歪腦筋動到神明頭上，持砂輪機破壞宮廟的功德箱，作案時現場火花四濺，至少有5間以上宮廟受害，他在神明面前大膽作案，難逃牢獄之災。
警方查出他陸續竊得7000多元，但得手的香油錢花用殆盡，將持續擴大追查有無犯下其他竊案，警方同時呼籲地方如有宮廟同樣受害，請到分局或派出所指認。
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