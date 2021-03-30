影／我要你道歉！行車擦撞引糾紛 男猛扯婦頭髮狂毆兩分鐘

22歲周姓男子與父親昨天駕車行經台北市文山區羅斯福路六段，與年約60歲的李姓婦人座車發生擦撞，雙方下車理論，周男不滿李婦態度不佳，突然出手攻擊李婦，緊抓其頭髮不放，頻頻要求「我要你跟我道歉！」直到警方到場雙方才分開。

警方調查，周男父親下午6時許開車行經羅斯福路六段時，李婦欲往左靠卻擦撞周男座車，周又因此擦撞路旁一輛公車，雙方下車準備釐清事故肇責，原本坐在汽車右前方的周男也跟著父親一同下車，未料李婦出言理論，周男認為李婦態度不佳，竟直接出手毆打李婦，接著緊抓李婦頭髮不放，頻吼「我要你跟我道歉！」

過程中，周男幾度抓著李婦頭部用力撞擊車輛、地板，不僅周父出手阻止周男傷人，一旁路過的機車騎士也看不下去，上前幫忙支開周男和李婦，只見李表情痛苦，不斷求饒，直到員警獲報到場後，周男才願意鬆手。