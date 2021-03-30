影／后里一間工廠一個月燒5次各單位都很火 明天拆工廠

台中市后里區一家回收廢橡膠工廠上月發生大火，前天發生第5次火警，附近居民憤怒，質疑無政府狀態，台中市消防局長曾進財昨天和都發局與民意代表到工廠會勘，曾進財說工廠疏於管理連燒5次，太可惡，台中市長盧秀燕指示絕不容再發生，都發局表示，明天和後天，二天時間拆除工廠，杜絕後患。

台中市消防局長曾進財說，后里區內東路的這家橡膠工廠連續火警，造成的空氣污染，民眾直呼「太可惡了」，他說業者漠視公共安全，廠區火警次數之多，實屬少見，針對這處工廠火警，台中市長盧秀燕已指示絕不容許再次發生，要求「廢棄原料即清除、違建即拆除、公共危險即偵辦。」台中市都發局表示，已排定明天執行強制拆除工廠，預計2個工作天拆除完畢。

消防局長曾進財昨天和都發局、環保局及消防局第五大隊、火災調查科人員到現場勘查，經告誡業者表明政府執法立場後，都發局將於3月31日強制拆除違建物，環保局當場委託估價後即強制移除廢棄原料。

台中市議員陳本添昨天也到場會勘，他說這家工廠連燒5次，鄉親的憤怒，要求市府盡快處理，陳本添向市長及局長抗議后里工廠大火燒5次，他昨天和消防局長、都發局、環保局到現場了解，市府除了罰款外，並由環保局強制載走所有原物料，都發局強制拆除所有地上物，消防局後續繼續追究責任，陳本添說，鄉親的憤怒，他也會持續追蹤。

台中市議員王朝坤說，缺水時期千萬噸的水因為搶救這家工廠，就這麼沒了，他說地主與承租業者不但未善盡管理責任，面對多方揣測、多次開罰仍不斷復燃，他說工廠多次復燃引起廣大民怨，消防局火調情形也因未抓到「現行犯」，因此許多跡象只能揣測無法進一步裁罰。