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疑似變換車道 兩車在田中鎮斗中路形成T形「相遇」
彰化縣田中消防分隊門前今天上午發生疑似變換車道的離奇車禍，陳姓鎮民駕駛轎車前往北斗鎮上班，跟到田中鎮送貨的大貨車擦撞，轎車呈180度橫向轉彎，車頭撞貨車車頭和車斗之間而變形，車尾撞斗中路分隔島的路燈基座，幸好兩車駕駛均未受傷，但拖吊車前來處理，警方維持交通記錄車禍現場，斗中路短暫車行速度緩慢。
警方初步調查，陳男駕車到北斗鎮上班，陳姓男子駕駛貨車從台中市到北斗鎮送貨，陳男疑似切入內側車道，林男駕駛大貨車，換到外側車道，兩車變換車道時發生擦撞，轎車呈180度轉彎，車頭撞進車頭和車斗之間，擋泥板掉落，車尾撞分隔島上的路燈基座和羅馬旗竿座，整片擋風玻璃掉下，兩車呈T字形相撞，對向車道駕駛人和路過民眾都想不透「這是怎麼撞的？」。
警方據報趕到，兩車駕駛也分別通知車險公司，拖吊車約7點45點分到達，吊起轎車並拖離現場，貨車未受損，轎車被吊離後，貨車駛離，警方排除事故現場，但事故發生和處理剛好卡在上班時間，斗中路的田中消防分隊前由東向西路段一時車行速度緩慢。
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