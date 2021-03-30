父子搭計程車丟百萬房款 幸好遇好心司機報警招領

台中市林姓司機在24日時在車內拾獲一袋現金，裡面裝滿千元大鈔，林除了通知車行外，也趕緊將現金送到派出所失物招領，經警方清點，袋內現金有100萬元，正當警方在受理失物招領相關程序時，遺失現金的謝姓父子已由車行轉告，前往派出所領款，謝姓父子表示，袋內的現金是要繳房款，父子搭車時分心，才會把房款留在車內，感謝司機拾金不昧。

台中市第三分局健康派出所警員曾旻傑、徐紹軒24日下午1時許值勤時，林姓計程車司機提著一個黑色格紋手提袋走入派出所報案，並大喊「車上撿到一大袋現金，要失物招領」，警方打開手提袋確認金額，發現袋內裝有百萬的現金。

正當警方在確認手提袋內有何物品，辦理失物招領程序時，遺失鉅款的謝姓老翁（81歲）已與兒子到派出所認領。

謝姓老翁說，該筆鉅款是他與兒子要繳房貸的房款，遺失前是先到西區某銀行領款後，搭乘計程車要到另外一間銀行繳納，與兒子在車內討論如何辦理相關還款程序時，不慎將房款遺留在計程車內，下車後發現遺失，趕緊找到車行去，詢問是否有司機撿到，當時車行就回覆，已送交派出所失物招領，因此趕快到派出所領回。