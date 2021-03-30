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男子深夜騎機車遭逼車還被毆打 警追緝犯嫌

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄李姓男子深夜騎機車，卻意外遭到4輛轎車逼車，沒想到李自摔後，對方不放過，還用拳腳跟球棒毆打他，警網到達時，犯嫌已做鳥獸散去，幸好李男送醫後無大礙。不過，他稱近期無與人有糾紛，至於遭毆原因為何，還有待警方釐清。

據了解，李男（28歲）今天凌晨1點多騎著機車經過鳳山區中山東路，後方突有4輛轎車從他後方逼近，對方不斷向李男逼車，最後他意外自摔，撞上路邊招牌。

這時候，約7、8名男子從4輛轎車下來，他們仍然不放過跌坐在地的李男，分別用拳腳，或手持球棒朝李的頭部、手腳、背部毆打，他頓時被打倒在地。

轄區警方鳳山分局巡邏警網抵達時，犯嫌已開車逃逸，消防救護員到場為李男檢傷，他頭部有撕裂傷，其餘身體部位僅有挫傷，送醫後無大礙。李男稱，近期未有與人發生糾紛，目前警方已調閱監視器，持續追查中。

高雄李姓男子深夜騎機車，卻意外遭到4輛轎車逼車，沒想到李自摔後，對方不放過，還用拳腳跟球棒毆打他。記者邱奕能／翻攝
高雄李姓男子深夜騎機車，卻意外遭到4輛轎車逼車，沒想到李自摔後，對方不放過，還用拳腳跟球棒毆打他。記者邱奕能／翻攝
高雄李姓男子深夜騎機車，卻意外遭到4輛轎車逼車，沒想到李自摔後，對方不放過，還用拳腳跟球棒毆打他。記者邱奕能／翻攝
高雄李姓男子深夜騎機車，卻意外遭到4輛轎車逼車，沒想到李自摔後，對方不放過，還用拳腳跟球棒毆打他。記者邱奕能／翻攝

監視器 救護員

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