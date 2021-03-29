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網紅HowHow幫新北刑大宣傳防詐 玩出什麼新哏？

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市刑警大隊為向年輕族群宣導預防詐騙，最近邀請有「廢片始祖」、「業配之王」暱稱的百萬YouTuber及喜劇演員HowHow合作拍攝宣導短片，目前已經殺青進入後期製作階段，預計4月中下旬在他的HowFun頻道上架，這次HowHow又能玩出甚麼無厘頭新哏？令人期待。

新北市警察局長黃宗仁也參與影片拍攝，在和How How互動過程中，特別分享他的研究經驗：「現今預防詐騙，大多都是決戰空中，也就是網路戰，希望能透過How How的網路聲量，使年輕人加深防詐騙印象，尤其千萬不要被騙去當車手。」

而How How過去擅長一人分飾多角、自體移動更換鏡位、自己哼配樂、自製動畫搭配多語字幕，刑大未劇透指出他在片中亦將扮演詐騙車手、被害人等角色，正牌警犬和帥氣霹靂小組也會參與演出，這次How How是否仍能維持「哏哏相連到天邊」的一貫風格？有待粉絲檢驗。

新北市警察局長黃宗仁（右）希望透過 How How （左）的網路聲量，讓年輕族群建立並強化反詐意識。圖／警方提供
新北市警察局長黃宗仁（右）希望透過 How How （左）的網路聲量，讓年輕族群建立並強化反詐意識。圖／警方提供
網紅HowHow（左）與新北市刑警大隊合作拍攝反詐騙宣導影片已經殺青。圖／警方提供
網紅HowHow（左）與新北市刑警大隊合作拍攝反詐騙宣導影片已經殺青。圖／警方提供
網紅HowHow（右三）與新北市刑警大隊合作拍攝反詐騙宣導影片已經殺青。圖／警方提供
網紅HowHow（右三）與新北市刑警大隊合作拍攝反詐騙宣導影片已經殺青。圖／警方提供
網紅HowHow（左）與新北市刑警大隊合作拍攝反詐騙宣導影片已經殺青。圖／警方提供
網紅HowHow（左）與新北市刑警大隊合作拍攝反詐騙宣導影片已經殺青。圖／警方提供

詐騙 車手

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