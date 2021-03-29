網紅HowHow幫新北刑大宣傳防詐 玩出什麼新哏？

新北市刑警大隊為向年輕族群宣導預防詐騙，最近邀請有「廢片始祖」、「業配之王」暱稱的百萬YouTuber及喜劇演員HowHow合作拍攝宣導短片，目前已經殺青進入後期製作階段，預計4月中下旬在他的HowFun頻道上架，這次HowHow又能玩出甚麼無厘頭新哏？令人期待。

新北市警察局長黃宗仁也參與影片拍攝，在和How How互動過程中，特別分享他的研究經驗：「現今預防詐騙，大多都是決戰空中，也就是網路戰，希望能透過How How的網路聲量，使年輕人加深防詐騙印象，尤其千萬不要被騙去當車手。」