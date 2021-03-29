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神岡車禍救護車送無呼吸心跳者就醫2度被撞 2志工受傷

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市消防局一輛救護車今晚在台中市神岡區載送一名傷者就醫，傷者已無呼吸心跳，救護車行駛途中和一輛轎車擦撞。記者游振昇／翻攝
台中市消防局一輛救護車今晚在台中市神岡區載送一名傷者就醫，傷者已無呼吸心跳，救護車行駛途中和一輛轎車擦撞。記者游振昇／翻攝
台中市消防局一輛救護車今晚在台中市神岡區載送一名傷者就醫，傷者已無呼吸心跳，救護車行駛途中和一輛轎車擦撞，救護車上二名救護志工也受傷，都被送醫治療，肇事原因警方調查中。

台中市消防局今晚9點20分獲報，神岡區中山路和三民路的交叉路口發生車禍，派遣大雅分隊及豐南分隊救護車1輛、人員共3人到場；一名90歲老翁原本因頭部外傷、無生命跡象由救護車載到醫院要急救，途中車禍，再由大雅消防分隊救護車送往清泉醫院急救。

神岡消防分隊回報表示，晚上9點在神岡區中山路1720巷前執行車禍救護，現場傷者是行人老翁，傷者無生命徵象，神岡救護車現場緊急處置再送醫途中，在神岡區中山路和一輛轎車擦撞。

神岡消防分隊救護車上原有2名救護志工也受傷，再由豐南消防分隊派救護車到場載送醫院治療；警方已到場處理事故，調查原因。

台中市消防局一輛救護車今晚在台中市神岡區載送一名傷者就醫，傷者已無呼吸心跳，救護車行駛途中和一輛轎車擦撞。記者游振昇／翻攝
台中市消防局一輛救護車今晚在台中市神岡區載送一名傷者就醫，傷者已無呼吸心跳，救護車行駛途中和一輛轎車擦撞。記者游振昇／翻攝

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