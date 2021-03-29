國道神岡段晚上4車追撞 4人受傷

國道四號神岡段今晚發生4車追撞車禍，共有4人受傷，消防局派救護車緊急送傷者就醫，肇事原因由國道警方調查中。

台中市消防局今晚9點24分獲報，國道四號8.8公里東向神岡段有車禍，派遣神岡及淸泉分隊，出動消防車1輛、救護車1輛、人員共6人，由神岡分隊小隊長陳育綸隊前往搶救。

救護員到場發現共有4名傷者，50歲婦人，胸腹悶痛、無外傷、意識清楚；24歲男子，右側肢體擦傷、頭暈、意識清楚；30歲男子，左側肢體疼痛、胸悶、意識清楚；56歲婦人，額頭擦傷、肢體疼痛、意識清楚，4人分別被送到衛福部豐原醫院和梧棲童綜合醫院治療。