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影／最差身教！百顆高麗菜落滿地 阿嬤竟叫孫女偷搬

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導

一名林姓駕駛晚間6時許，駕車行經嘉義縣民雄鄉164縣道時，發現後方載運近百顆高麗菜散落一地，下車撿拾時雖有不少民眾熱心幫忙，但也發現有阿嬤叫孫女將一顆顆高麗菜偷搬上車，人情冷暖也讓他直呼「人心不古，世風日下」。

駕駛貨車的26歲林姓男子是嘉義大學食品加工系學生，當時他正載著約1萬顆高麗菜準備從溪口至嘉義市區加工，透過後照鏡發現，後方載運高麗菜散落一地，停在路邊檢查發現後方封膜破洞，近百顆高麗菜散落一地。

林男將高麗菜一顆顆往路邊拋，避免後方騎機車碾壓發生意外，不少熱心民眾上前幫忙，但他也發現有人將散落地上的高麗菜偷偷拿走，一名阿嬤甚至叫車上小孫女將高麗菜一顆顆搬上車，隨即揚長而去。

林男對此雖無奈，但也樂觀地表示，目前高麗菜價低，搬兩三顆應該無傷大雅，也大方將高麗菜分享給協助民眾，但也大感世態炎涼。

民雄分局警方表示，若看到地上遺失物，第一個動作應該要先報警，或交付派出所，隨意撿拾遺失物依刑法侵占遺失物罪，最高可處新臺幣1萬5000元罰金。

一名林姓駕駛晚間6時許，駕車行經嘉義縣民雄鄉164縣道時，發現後方載運近百顆高麗菜散落一地。記者莊祖銘／攝影
一名林姓駕駛晚間6時許，駕車行經嘉義縣民雄鄉164縣道時，發現後方載運近百顆高麗菜散落一地。記者莊祖銘／攝影
近百棵高麗菜散落一地，竟有阿嬤叫年幼孫女將高麗菜搬上車。記者莊祖銘／攝影
近百棵高麗菜散落一地，竟有阿嬤叫年幼孫女將高麗菜搬上車。記者莊祖銘／攝影
一名林姓駕駛晚間6時許，駕車行經嘉義縣民雄鄉164縣道時，發現後方載運近百顆高麗菜散落一地，下車檢查才發現是後方封膜破洞。記者莊祖銘／攝影
一名林姓駕駛晚間6時許，駕車行經嘉義縣民雄鄉164縣道時，發現後方載運近百顆高麗菜散落一地，下車檢查才發現是後方封膜破洞。記者莊祖銘／攝影
一名林姓駕駛晚間6時許，駕車行經嘉義縣民雄鄉164縣道時，發現後方載運近百顆高麗菜散落一地。記者莊祖銘／攝影
一名林姓駕駛晚間6時許，駕車行經嘉義縣民雄鄉164縣道時，發現後方載運近百顆高麗菜散落一地。記者莊祖銘／攝影

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