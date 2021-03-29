2女雙載停紅燈 拖救卡車追撞1死1傷…駕駛10萬交保

台中林姓女子騎機車載陳姓女友人，本月27日行經嘉義縣大林鎮162線與早知路口，停等紅燈時，被鄭姓男子駕駛的拖救卡車從後追撞，陳女傷重送醫不治、林女輕傷，鄭被依過失致死移送法辦。

檢察官昨會同法醫對陳女完成相驗，死因為兩側氣血胸、創傷性休克；鄭男酒測值為0，向檢警供稱看到前方機車時，有踩煞車、但無作用，檢訊後令10萬元交保。

32歲林女與25歲陳女都住台中，本月27日下午林騎機車載陳女行經嘉義縣大林鎮，下午4時許在大林鎮排路里162線與早知路口停等紅綠燈時，鄭姓男子駕駛高速公路拖救卡車，不明原因突然失控從後方撞上機車。

據了解，鄭的卡車當時失控偏右先閃過前方另一自小客，卡車左前側閃避不及撞擊到機車時，騎車的林女順勢彈跳至前方、僅受到輕傷，但後座陳女被卡車撞上摔倒後，又被卡車輾壓、造成重傷，卡車還將機車一路推撞達20餘米才停車。