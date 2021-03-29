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車燒毀、人被煙燻黑 婦深夜走往深山靈隱寺才奇蹟尋獲

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林縣古坑鄉一名郭姓女子，日前疑因家庭因素心情不佳，意圖尋短，丈夫報案，警方展開追查，卻找了12小時無獲，結果意外在古坑樟湖深山靈隱寺附近找到郭女，與燒毀的轎車。她不知道如何從燒毀的車內爬出，家人感謝警方，一切冥冥中有安排。

據了解，郭女因孩子管教問題，心情低落，日前凌晨自行開車外出，家人發現後撥了數十通電話但都未接通，心急如焚怕發生意外，因此趕緊報案，求助警方協尋。

警方獲報後成立專案小組，經過濾路口監視器影像後，追查郭女駕駛的車輛曾行經雲149線一處Y型路口，當時一度煞車倒回，後往樟湖方向行駛，不過就不見了。

斗南警分局長蘇旭茂說，因樟湖、草嶺山區幅員遼闊，搜尋12個小時，一度陷入膠著，但當時正看著地圖，不知為何突有靈感想到樟湖深山靈隱寺找尋，此刻在外搜尋的偵查隊人員來電指出「找到人了！」且地點就恰在靈隱寺旁產業道路，冥冥之中的牽引，令眾人嘖嘖稱奇。

警方說，當時前往靈隱寺附近尋人時，發現郭女全身燻黑，正走在路旁，不過她表示不清楚開到什麼地方，只依稀記得在車上後座燒物後躺睡，隔日白天醒來發現自己躺在路邊水溝，一旁的車輛已燒得面目全非。

郭女被帶回當地派出所梳洗，其丈夫接獲通知後趕赴接回妻子，見其平安無事直呼，終能放下心中的大石，頻向警方道謝。

蘇旭茂呼籲，民眾若發現身邊親友有情緒低落、憂鬱等狀況，應多加關懷，1通電話、1封訊息，或多1份關心就能避免憾事發生。

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雲林縣古坑鄉一名郭姓女子日前疑因家庭因素心情不佳意圖尋短，車子已燒的面目全非但幸好人平安無事。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣古坑鄉一名郭姓女子日前疑因家庭因素心情不佳意圖尋短，車子已燒的面目全非但幸好人平安無事。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣古坑鄉一名郭姓女子日前疑因家庭因素心情不佳意圖尋短，警方奇蹟似的在樟湖深山找到人。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣古坑鄉一名郭姓女子日前疑因家庭因素心情不佳意圖尋短，警方奇蹟似的在樟湖深山找到人。記者陳苡葳／翻攝

古坑 監視器 草嶺 火燒車

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