台中警民互動廚藝切磋 韓國「阿揪西」一道辣雞警吃翻

台中市第三警分局的員工餐廳，原屬一分局的「老松町分駐所」，後來才擴編為第三警分局，分局日前發揮巧思，將員工餐廳取名為「老松町餐廳」，提供分局員工美味、實惠的菜色，26日輪到分局外事組時，外事組的組員找來承辦業務時，認識的韓國金姓男子，還拜託金姓男子與妻子下廚，煮了一道正統的「韓國辣炒雞」，讓分局員工吃得津津有味，分局長張則誠也說，利用廚藝與轄內居民「警民」互動，感覺很不錯。

台中市第三警分局表示，韓國籍的金先生與妻子在三分局轄區住了很久，十分喜歡台灣，說得一口流利的中文，金平時在台灣教韓文，分局外事組因業務與金有認識，知道金與妻子都有一手好廚藝，因此特別在輪到外事組替員工餐廳辦伙時，友情商請金姓夫妻到員工餐廳，烹煮一道拿手料理，金姓夫妻也沒有拒絕，26日中午就到分局員工餐廳烹調。

第三警分局表示，金姓夫妻當天端上桌的是韓式辣炒雞，夫妻倆利用新鮮的食材，配合韓國的辣椒粉調製的醬料，讓分局員工吃到正宗的辣炒雞，同仁都直誇好吃，感謝金姓夫妻的分享，除了此次金姓夫妻分享韓國料理之外，過去也曾在員工餐廳內烹煮越南菜與印度菜，都是為了讓同仁口味多元化做的努力。