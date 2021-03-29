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台中警民互動廚藝切磋 韓國「阿揪西」一道辣雞警吃翻

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第三警分局的員工餐廳，原屬一分局的「老松町分駐所」，後來才擴編為第三警分局，分局日前發揮巧思，將員工餐廳取名為「老松町餐廳」，提供分局員工美味、實惠的菜色，26日輪到分局外事組時，外事組的組員找來承辦業務時，認識的韓國金姓男子，還拜託金姓男子與妻子下廚，煮了一道正統的「韓國辣炒雞」，讓分局員工吃得津津有味，分局長張則誠也說，利用廚藝與轄內居民「警民」互動，感覺很不錯。

台中市第三警分局表示，韓國籍的金先生與妻子在三分局轄區住了很久，十分喜歡台灣，說得一口流利的中文，金平時在台灣教韓文，分局外事組因業務與金有認識，知道金與妻子都有一手好廚藝，因此特別在輪到外事組替員工餐廳辦伙時，友情商請金姓夫妻到員工餐廳，烹煮一道拿手料理，金姓夫妻也沒有拒絕，26日中午就到分局員工餐廳烹調。

第三警分局表示，金姓夫妻當天端上桌的是韓式辣炒雞，夫妻倆利用新鮮的食材，配合韓國的辣椒粉調製的醬料，讓分局員工吃到正宗的辣炒雞，同仁都直誇好吃，感謝金姓夫妻的分享，除了此次金姓夫妻分享韓國料理之外，過去也曾在員工餐廳內烹煮越南菜與印度菜，都是為了讓同仁口味多元化做的努力。

第三警分局長張則誠說，很高興能邀請金姓夫婦為同仁大展廚藝，並感謝他們對警察工作的支持與肯定，讓同仁能藉此深刻體會，在服務社會之餘，也能感受到來自社會的溫暖，在補充滿滿的能量後，更能夠繼續投入治安維護工作，打造幸福宜居的生活環境。

台中市韓國籍金姓夫妻26日到第三警分局烹煮韓式辣炒雞，一手好廚藝讓分局員工吃的津津有味，也做好警民交流。圖／第三警分局提供
台中市韓國籍金姓夫妻26日到第三警分局烹煮韓式辣炒雞，一手好廚藝讓分局員工吃的津津有味，也做好警民交流。圖／第三警分局提供
台中市韓國籍金姓夫妻26日到第三警分局烹煮韓式辣炒雞，做好警民交流，分局長張則誠（左）也致贈紀念品給金姓男子（右），表達感謝。圖／第三警分局提供
台中市韓國籍金姓夫妻26日到第三警分局烹煮韓式辣炒雞，做好警民交流，分局長張則誠（左）也致贈紀念品給金姓男子（右），表達感謝。圖／第三警分局提供

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