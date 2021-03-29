賭場藏身鐵皮屋 樹林警破門逮63人查出通緝犯

59歲陳姓男子租借新北市樹林區某鐵皮屋開設賭場，警方經連日暗訪，今天一舉查獲陳男、賭客共63人、賭資約新台幣163萬餘元，其中1名簡姓賭客還是通緝犯，全依法送辦。

新北市樹林警分局日前接獲情資，指稱樹林區某巷弄內鐵皮屋疑藏有職業賭場，不定時會有陌生人車進出，經警方連日蒐證，掌握賭場經營模式及陳姓賭場老闆、賭客活動狀況。

今天凌晨3時許，警方見時機成熟，一舉破門查獲陳男與賭客共63人，並當場查獲抽頭金與賭資共約新台幣163萬餘元，以及天九牌賭具、骰子、籌碼等證物，還發現年約51歲的簡姓賭客是通緝犯。

警方調查發現，陳男不僅提供賭博場所及賭具，還安裝設多支監視器，自認場所具有隱匿性，為具有高度「安全性」賭博場所，才能吸引眾多賭客聚賭。

全案詢後，陳男等依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦，賭客部分依社會秩序維護法裁處，另為防止此處再次遭其他不法人士利用作為犯罪場所，危害轄內治安，將報請新北市政府聯合稽查小組會勘後拆除。

中華民國刑法規定，意圖營利，供給賭博場所或聚眾賭博者，處3年以下有期徒刑，得併科新台幣9萬元以下罰金；社維法規定，於非公共場所或非公眾得出入的職業賭博場所賭博財物者，處9000元以下罰鍰。