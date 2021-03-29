快訊

漲潮時長賜輪若能脫困 蘇伊士運河可能稍後復航

為何雲嘉區最高將領每年到此春祭？背後故事賺人熱淚

賭場藏身鐵皮屋 樹林警破門逮63人查出通緝犯

中央社 / 新北29日電

59歲陳姓男子租借新北市樹林區某鐵皮屋開設賭場，警方經連日暗訪，今天一舉查獲陳男、賭客共63人、賭資約新台幣163萬餘元，其中1名簡姓賭客還是通緝犯，全依法送辦。

新北市樹林警分局日前接獲情資，指稱樹林區某巷弄內鐵皮屋疑藏有職業賭場，不定時會有陌生人車進出，經警方連日蒐證，掌握賭場經營模式及陳姓賭場老闆、賭客活動狀況。

今天凌晨3時許，警方見時機成熟，一舉破門查獲陳男與賭客共63人，並當場查獲抽頭金與賭資共約新台幣163萬餘元，以及天九牌賭具、骰子、籌碼等證物，還發現年約51歲的簡姓賭客是通緝犯。

警方調查發現，陳男不僅提供賭博場所及賭具，還安裝設多支監視器，自認場所具有隱匿性，為具有高度「安全性」賭博場所，才能吸引眾多賭客聚賭。

全案詢後，陳男等依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦，賭客部分依社會秩序維護法裁處，另為防止此處再次遭其他不法人士利用作為犯罪場所，危害轄內治安，將報請新北市政府聯合稽查小組會勘後拆除。

中華民國刑法規定，意圖營利，供給賭博場所或聚眾賭博者，處3年以下有期徒刑，得併科新台幣9萬元以下罰金；社維法規定，於非公共場所或非公眾得出入的職業賭博場所賭博財物者，處9000元以下罰鍰。

賭博 賭場

延伸閱讀

屏東警追捕通緝犯遭衝撞 對車開21槍逮人

影／公立高中校門口社區隱藏賭場 新北警察抄了20人

男大生帶3學妹到麻將協會「習藝」 結果全到警局報到

女荷官加好友引賭客上門 台南警查獲德州撲克賭場

相關新聞

打釘未中目標！鐵釘震飛插入眼 工人急救中

台東縣朱姓工人今天下午在省道台11線158公里處施工，打釘子時未敲中目標，釘子倒飛剛好插入他的右眼球，其他工人發現馬上撥...

影／遶境爆衝突！進香團大打出手 遭諷「打給神明看」

南投松柏嶺受天宮舉辦遶境活動，疑似因兩團進香團擠爆大廳，一言不合竟大打出手，兩方人馬不斷推擠、叫囂，場面十分火爆，畫面中...

北市柔道名校學姐直戳學妹右眼 校方啟動調查

台北市某高中柔道校隊遭《周刊王》報導指出，有同學將其他隊友當做刻意重摔、壓身，有人因此造成輕微腦震盪；日前在一場比賽中，...

山貓司機作業誤觸操作開關 鏟斗壓斷右大腿血流如注

高雄市大寮區一處工地清運廢土，今早施工時，駕駛鏟裝機的陳姓司機疑似作業不慎，誤觸開關導致鏟斗重壓裸露在外的大腿，傷口血流...

15歲少年阿婆灣摔車 卡對向轎車底送醫急救不治

嘉義縣15歲楊姓少年昨騎機車行經台3線309.4公里處，疑轉彎時失控摔車、滑對向車道，與對向林姓男子駕駛的轎車對撞，少年...

影／漆彈玩家玩到大馬路上稱迷路 違反道交條例警舉發

有網友在臉書社團「恆春半島公共事務討論社團」PO出影片，在屏東縣台26線墾丁路段有3名漆彈玩家在道路奔跑，網友PO文指出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。