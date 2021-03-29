馬拉松比賽趁機宣導 豐原警現場送口罩

2021神岡馬全國馬拉松賽昨天在台中市神岡區神岡國民小學開跑，由神豐國際同濟會主辦，豐原警分局協辦，豐原分局在現場免費送預防犯罪宣導口罩，圖案可愛，吸引許多參賽者索取。

比賽分為全馬組、超半馬組、挑戰組、樂活組，主辦單位將跑者活動晶片費用捐贈弱勢團體，現場有盲童參與路跑活動，由陪跑人員全程陪同維護安全；豐原分局志工宣導團與警方，在現場對路跑民眾、陪跑家屬親友，以遊戲方式進行各項犯罪預防宣導，答題答對者，可免費獲得限量卡娃依警察熊讚宣導口罩或他款宣導品，也在現場發送小朋友喜歡的氣球。