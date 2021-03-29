馬拉松比賽趁機宣導 豐原警現場送口罩
2021神岡馬全國馬拉松賽昨天在台中市神岡區神岡國民小學開跑，由神豐國際同濟會主辦，豐原警分局協辦，豐原分局在現場免費送預防犯罪宣導口罩，圖案可愛，吸引許多參賽者索取。
比賽分為全馬組、超半馬組、挑戰組、樂活組，主辦單位將跑者活動晶片費用捐贈弱勢團體，現場有盲童參與路跑活動，由陪跑人員全程陪同維護安全；豐原分局志工宣導團與警方，在現場對路跑民眾、陪跑家屬親友，以遊戲方式進行各項犯罪預防宣導，答題答對者，可免費獲得限量卡娃依警察熊讚宣導口罩或他款宣導品，也在現場發送小朋友喜歡的氣球。
豐原警分局長吳銘淵表示，疫情期間大家仍要運動增加抵抗力，除了運動強身外，更要增加對犯罪的預防力，台中市目前為六都犯罪率最低，警方沒有就此鬆懈，志工宣導團依時下最新犯罪態樣，教導民眾預防之道，共同打擊犯罪，用寓教於樂方式使其更貼近民眾，更能瞭解民眾實際遇到之各項毒品、詐騙、竊盜等問題，增進警民良好互動。
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