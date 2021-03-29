北市柔道名校學姐直戳學妹右眼 校方啟動調查

台北市某高中柔道校隊遭《周刊王》報導指出，有同學將其他隊友當做刻意重摔、壓身，有人因此造成輕微腦震盪；日前在一場比賽中，還直戳隊友的右眼，導致對方角膜受傷、視力受損。對此，校方今天回應上周已經成立成立調查小組，目前暫時視為「疑似霸凌」事件。

這所高中近年來，該校培養出不少知名運動員，其中的柔道校隊更在全國比賽中屢獲冠軍，如今周刊指出日前在一場比賽中，有學姐直戳學妹的右眼，導致學妹角膜受傷，疑似有隊內霸凌事件。

校方表示，3月中柔道隊到南部比賽，當時學妹反映在比賽中遭學姐戳眼，但是教練問了裁判群，裁判表示沒有此情況，當時以運動傷害作為通報。