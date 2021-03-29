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北市柔道名校學姐直戳學妹右眼 校方啟動調查
台北市某高中柔道校隊遭《周刊王》報導指出，有同學將其他隊友當做刻意重摔、壓身，有人因此造成輕微腦震盪；日前在一場比賽中，還直戳隊友的右眼，導致對方角膜受傷、視力受損。對此，校方今天回應上周已經成立成立調查小組，目前暫時視為「疑似霸凌」事件。
這所高中近年來，該校培養出不少知名運動員，其中的柔道校隊更在全國比賽中屢獲冠軍，如今周刊指出日前在一場比賽中，有學姐直戳學妹的右眼，導致學妹角膜受傷，疑似有隊內霸凌事件。
校方表示，3月中柔道隊到南部比賽，當時學妹反映在比賽中遭學姐戳眼，但是教練問了裁判群，裁判表示沒有此情況，當時以運動傷害作為通報。
校方表示，不過後續該名學妹請假超過一周，直到上周四才返校，並因為身體不舒服，在師長陪同下就醫，她才向老師反應校隊內有隊務管理問題，學校周五便立即啟動防治校園霸凌會議，成立調查小組，並外聘3位成員，由於仍在調查中，暫時視為「疑似霸凌」事件。
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