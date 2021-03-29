快訊

長賜輪擱淺每分鐘損失1.8億誰賠？ 陽明總座給答案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市柔道名校學姐直戳學妹右眼 校方啟動調查

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導

台北市某高中柔道校隊遭《周刊王》報導指出，有同學將其他隊友當做刻意重摔、壓身，有人因此造成輕微腦震盪；日前在一場比賽中，還直戳隊友的右眼，導致對方角膜受傷、視力受損。對此，校方今天回應上周已經成立成立調查小組，目前暫時視為「疑似霸凌」事件。

這所高中近年來，該校培養出不少知名運動員，其中的柔道校隊更在全國比賽中屢獲冠軍，如今周刊指出日前在一場比賽中，有學姐直戳學妹的右眼，導致學妹角膜受傷，疑似有隊內霸凌事件。

校方表示，3月中柔道隊到南部比賽，當時學妹反映在比賽中遭學姐戳眼，但是教練問了裁判群，裁判表示沒有此情況，當時以運動傷害作為通報。

校方表示，不過後續該名學妹請假超過一周，直到上周四才返校，並因為身體不舒服，在師長陪同下就醫，她才向老師反應校隊內有隊務管理問題，學校周五便立即啟動防治校園霸凌會議，成立調查小組，並外聘3位成員，由於仍在調查中，暫時視為「疑似霸凌」事件。

情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

霸凌 柔道 裁判

延伸閱讀

北市公務員拿父母500萬買房基金想另類投資被罵翻 網勸：不要想東想西

移民增 香港多家名校罕見招收插班生

北市動物園長頸鹿寶寶「麥芽」見客 目睹須耐心

拚觀光 北市打造山水健行版圖

相關新聞

打釘未中目標！鐵釘震飛插入眼 工人急救中

台東縣朱姓工人今天下午在省道台11線158公里處施工，打釘子時未敲中目標，釘子倒飛剛好插入他的右眼球，其他工人發現馬上撥...

北市柔道名校學姐直戳學妹右眼 校方啟動調查

台北市某高中柔道校隊遭《周刊王》報導指出，有同學將其他隊友當做刻意重摔、壓身，有人因此造成輕微腦震盪；日前在一場比賽中，...

影／遶境爆衝突！進香團大打出手 遭諷「打給神明看」

南投松柏嶺受天宮舉辦遶境活動，疑似因兩團進香團擠爆大廳，一言不合竟大打出手，兩方人馬不斷推擠、叫囂，場面十分火爆，畫面中...

山貓司機作業誤觸操作開關 鏟斗壓斷右大腿血流如注

高雄市大寮區一處工地清運廢土，今早施工時，駕駛鏟裝機的陳姓司機疑似作業不慎，誤觸開關導致鏟斗重壓裸露在外的大腿，傷口血流...

15歲少年阿婆灣摔車 卡對向轎車底送醫急救不治

嘉義縣15歲楊姓少年昨騎機車行經台3線309.4公里處，疑轉彎時失控摔車、滑對向車道，與對向林姓男子駕駛的轎車對撞，少年...

漆彈玩家玩到大馬路上稱迷路 違反道交條例警舉發

有網友在臉書社團「恆春半島公共事務討論社團」PO出影片，在屏東縣台26線墾丁路段有3名漆彈玩家在道路奔跑，網友PO文指出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。