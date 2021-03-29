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15歲少年阿婆灣摔車 卡對向轎車底送醫急救不治
嘉義縣15歲楊姓少年昨騎機車行經台3線309.4公里處，疑轉彎時失控摔車、滑對向車道，與對向林姓男子駕駛的轎車對撞，少年卡進轎車車底，經警、消等協助脫困，失去生命跡象，送醫急救至昨晚宣告不治，檢警今天會同法醫相驗，死因為創傷性休克死亡，事故確切原因檢警釐清中。
太保市公所秘書鄭淑分表示，楊姓少年父母親都是太保人，發生不幸讓人相當遺憾，公所將全力協助家屬處理後事。
嘉義縣消防局昨天中午11時許獲報，中埔鄉台3線309.4公里阿婆灣附近發生車禍，救護人員到場發現，楊姓少年疑車禍後卡在轎車車底，員警、消防隊、車主和圍觀民眾，以人力將黑色轎車抬起，才將重傷楊姓少年抬出車外。
救援人員將楊姓少年救出時，他身上有多處受傷、穿刺傷，已無生命跡象，救護人員現場急救後，曾恢復些微生命跡象，火速送往嘉義市聖馬爾定醫院救治，急救到昨晚8時宣告不治。
據了解，楊姓少年家住太保市，下月初才滿16歲，昨和好友相約騎車出遊，回程從大埔往中埔方向，行經阿婆灣附近疑對路況不熟，過彎時失控摔車，衝撞對向黑色轎車，楊姓少年頭部撞上該車保險桿後捲入車底，當場失去意識。
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