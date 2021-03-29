15歲少年阿婆灣摔車 卡對向轎車底送醫急救不治

嘉義縣15歲楊姓少年昨騎機車行經台3線309.4公里處，疑轉彎時失控摔車、滑對向車道，與對向林姓男子駕駛的轎車對撞，少年卡進轎車車底，經警、消等協助脫困，失去生命跡象，送醫急救至昨晚宣告不治，檢警今天會同法醫相驗，死因為創傷性休克死亡，事故確切原因檢警釐清中。

太保市公所秘書鄭淑分表示，楊姓少年父母親都是太保人，發生不幸讓人相當遺憾，公所將全力協助家屬處理後事。

嘉義縣消防局昨天中午11時許獲報，中埔鄉台3線309.4公里阿婆灣附近發生車禍，救護人員到場發現，楊姓少年疑車禍後卡在轎車車底，員警、消防隊、車主和圍觀民眾，以人力將黑色轎車抬起，才將重傷楊姓少年抬出車外。

救援人員將楊姓少年救出時，他身上有多處受傷、穿刺傷，已無生命跡象，救護人員現場急救後，曾恢復些微生命跡象，火速送往嘉義市聖馬爾定醫院救治，急救到昨晚8時宣告不治。