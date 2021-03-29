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漆彈玩家玩到大馬路上稱迷路 違反道交條例警舉發
有網友在臉書社團「恆春半島公共事務討論社團」PO出影片，在屏東縣台26線墾丁路段有3名漆彈玩家在道路奔跑，網友PO文指出，「會不會太囂張了，玩漆彈玩到大馬路上」，業者也在底下留言回覆，遊客稱迷路，跑到外面去，會加強管理。恆春警分局指出，行人部分違反道路交通管理處罰條例第78條第1項第4款，處新台幣罰鍰300元，依規定製單舉發。
恆春警分局指出，網友在3月26日下午4點半在臉書社團Po文，台26線墾丁段有漆彈玩家，玩漆彈玩到大馬路上。警方發現該篇PO文後，隨即到場查看，抵達現場後沒有看到，警方已聯繫漆彈業者，通知相關當事人說明。
恆春警分局指出，針對違規行為警方依道路交通管理處罰條例第78條第1項第4款，在交通頻繁道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通，可處新台幣300元罰鍰，警方規定製單舉發。
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