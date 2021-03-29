司機汙錢卻報案貨款被偷 上廁所謊言被監視器戳破

高雄市大寮區陳姓貨車司機報案宣稱，他因肚子痛進入便利商店上廁所，放在車上的2萬多元貨款不翼而飛，希望警方協助找回。警方調查，司機根本沒有上廁所，經連絡公司更發現，報案男子工作表現欠佳，報案說詞疑點重重；警方突破心防後，男司機坦承缺錢花用心生歹念，貨款根本未失竊。

林園警分局日前接獲貨車司機報案，30歲陳男說，他將公司貨款放在貨車上，因為肚子痛，臨時停車跑去萬丹路一家連鎖便利商店上廁所，返回車上發現2萬多元貨款被偷，遺失公款非常緊張。

大寮分駐所員警李宗哲著手調查，先是發現陳姓司機根本沒有去上廁所，說詞與事實有出入，後來聯繫貨運公司得知，陳男是新進員工，工作表現不盡理想。

諸多疑點引起警方懷疑這是一起自導自演的失竊案，在警方提出監視器影像後，陳姓司機終於坦承貨款沒有遺失，純粹是他個人因缺錢起貪念。他向警方說，公司已經採信失竊說詞，未料警方抽絲剝繭查出真相。