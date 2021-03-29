被主人從3樓狠摔 奇蹟柴犬重生成新北校犬

新北市板橋去年11月發生1名男子情緒失控，把女友飼養2隻狗接連從3樓摔下，造成瑪爾濟斯當場死亡，柴犬受傷心理受創。經過新北市動保員照料下，柴犬「柴福」重新打開心房，並在今日找到新歸宿，成為新北第89隻校園犬。

柴福當時從3樓摔下幸運存活，但因受到巨大驚嚇，被動保處帶回後十分害怕與人接觸，在獸醫師、動保員超過4個月耐心陪伴下，才終於願意對人類敞開心房。

動保處多方評估後，認為柴福適合成為校犬，中山國小在得知柴福遭遇後，主動聯繫動保處，並在今天將柴福納入校園犬，中山國小也成為新北第46所擁有校犬的學校。

校長陳學添表示，會把柴福故事教導學童要學習控制情緒、愛護動物，不能做出殘害生命的事情，使學童們從小就保有「不棄養、不虐待」公民意識。

動保處特別贈送狗屋給中山國小，另外包括罐頭、梳毛器、飼料、零食、折疊碗、項圈以及牽繩等用品，持續提供寵物諮詢服務。為迎接柴福到來，中山國小花1個月將學務處儲藏室布置成柴福新家。