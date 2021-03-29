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南投2天3件山域事故 都出動直升機救援

中央社 / 南投縣29日電

南投2天3件山域事故，昨天一名男登山客從七彩湖下山出現腹痛及血便，同日還有一名男子行經無雙社山域摔傷，今天則有一名女子在光頭山因高山症求援，3人都由直升機救下山。

南投縣政府消防局救災救護指揮科今天清晨5時45分獲報，一支4人登山隊26日從仁愛鄉屯原登山口入山縱走能高安東軍，預計31日由奧萬大下山，但隊中一名44歲女子疑因高山症發作，昨天開始嘔吐，全身發麻，無法行走，停留仁愛鄉光頭山三角點附近待援。

消防局今天獲報後，立即通知第二大隊啟動山域事故應變機制，集結地面人員準備入山救援，同時申請內政部空中勤務總隊直升機協助，清晨將申請表傳真到消防署後，編號NA-701直升機從花蓮起飛，成功吊掛傷患降落花蓮縣立德興棒球場，由花蓮縣消防局送醫。

另外，一名40歲男子隨隊攀登七彩湖下山途中，出現腹痛、吐血、意識不清等情形，在丹大保線所待救，南投縣消防局昨天獲報，除集結人員準備入山，也申請直升機協助，昨天上午吊掛成功，降落竹山鎮消防署訓練中心，由名間分隊救護車送往竹山秀傳醫院治療，隊員今天表示，男子獲救時意識清楚、生命徵象穩定。

傷患送醫後，名間分隊昨天中午再出勤一件登山客救護任務。南投縣消防局表示，一支17人登山隊從花蓮入山攀登南三段，預計29日從信義鄉郡大林道下山，一名53歲男子昨天不慎摔傷，雖意識清楚，但頭部撕裂傷、無法行走，經申請空勤總隊直升機吊掛後降落竹山消訓中心，由名間分隊救護車送往竹秀醫院。

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