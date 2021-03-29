清明連假桃竹出門看過來 台66及台68南下匝道封閉

清明節連續假期將到，疫情緩和，國人安排返鄉掃墓、出外旅遊行程多，公路總局第一區養護工程處今天上午表示，清明節連假，國1高乘載之外，桃園與台北、新竹之間往返替代道路，請用路人多多利用台61線及台31線，作為桃園地區與台北、新竹間往返替代道路，國1湖口至新竹路段易壅塞路段，可以台31線及台1線作為往返桃園、新竹間的短程國道替代道路，建議民眾改道行駛，以避開國1塞車路段。

公路總局第一區養護工程處指出，清明連假桃、竹地區中短程替代道路，包括台66線銜接國1平鎮系統交流道自4月2日0時到3日24時，南下匝道封閉，請改至台66線平鎮、新屋交流道接平面道路，前往國1幼獅交流道南下，亦可經台66線前往台61線南下新竹地區，或經由台31線銜接台1線南下。

台61線苗栗竹南路段銜接國3西濱交流道，4月4日0時到月5日24時，北上匝道封閉，請用路人可經台61線到前方83公里附近香山交流道銜接國3北上，為避開國1湖口至新竹易壅塞路段，用路人可經由台31線及台1線往返桃園、新竹地區。

台68線西行銜接台15線南寮交流道，4月1日晚間21時起至5日21時止，封閉左轉南下車道，另外台15線竹北路段分別在4月2日上午7時到15時、4月5日下午12時到20時，禁止左轉，將請義交沿線重要路口協助疏導交通，請用路人配合指揮前往。