快訊

掃射喪禮燒活人：緬甸軍方重現「羅興亞清洗」酷刑戰術

【消失的神明桌／上】當祭祖傳統遇上現代小坪房 家中拜拜恐成歷史？

清明連假桃竹出門看過來 台66及台68南下匝道封閉

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

清明節連續假期將到，疫情緩和，國人安排返鄉掃墓、出外旅遊行程多，公路總局第一區養護工程處今天上午表示，清明節連假，國1高乘載之外，桃園與台北、新竹之間往返替代道路，請用路人多多利用台61線及台31線，作為桃園地區與台北、新竹間往返替代道路，國1湖口至新竹路段易壅塞路段，可以台31線及台1線作為往返桃園、新竹間的短程國道替代道路，建議民眾改道行駛，以避開國1塞車路段。

公路總局第一區養護工程處指出，清明連假桃、竹地區中短程替代道路，包括台66線銜接國1平鎮系統交流道自4月2日0時到3日24時，南下匝道封閉，請改至台66線平鎮、新屋交流道接平面道路，前往國1幼獅交流道南下，亦可經台66線前往台61線南下新竹地區，或經由台31線銜接台1線南下。

台61線苗栗竹南路段銜接國3西濱交流道，4月4日0時到月5日24時，北上匝道封閉，請用路人可經台61線到前方83公里附近香山交流道銜接國3北上，為避開國1湖口至新竹易壅塞路段，用路人可經由台31線及台1線往返桃園、新竹地區。

台68線西行銜接台15線南寮交流道，4月1日晚間21時起至5日21時止，封閉左轉南下車道，另外台15線竹北路段分別在4月2日上午7時到15時、4月5日下午12時到20時，禁止左轉，將請義交沿線重要路口協助疏導交通，請用路人配合指揮前往。

該工程處表示，清明假期預估北部旅遊景點將出現交通熱點，包括往返北海岸淡水至基隆，桃園大溪、慈湖、石門水庫的各交通要道，預料連假的午後至晚餐時間為車多時段，建議用路人盡量避開尖峰時段，改走替代路線，節省出外旅遊時間。

清明節連假，國1實施高乘載，北部地區民眾可多多利用台61線及台31線，作為桃園地區與台北、新竹間往返替代道路。記者曾增勳／翻攝
清明節連假，國1實施高乘載，北部地區民眾可多多利用台61線及台31線，作為桃園地區與台北、新竹間往返替代道路。記者曾增勳／翻攝
清明節連假，台66線銜接國1平鎮系統交流道4月2日0時到3日24時，南下匝道封閉，請民眾走替代道路南下。記者曾增勳／攝影
清明節連假，台66線銜接國1平鎮系統交流道4月2日0時到3日24時，南下匝道封閉，請民眾走替代道路南下。記者曾增勳／攝影

新竹 替代道路

延伸閱讀

遊覽車召回檢查近八成影響清明連假？ 交通部回應了

早晚涼白天飆破30度 吳德榮：清明連假暖熱到三日

一張圖看天氣！清明連假快到了 各地降雨熱區曝光

3處半套交流道不便 苗栗爭取台61線增設另半套

相關新聞

澎湖公托家園主任掌摑幼兒巴掌 停職調查監督輔導

網友在社群「靠北幼稚園」控訴，指孩子在澎湖縣白沙公共托育家園，被陳姓主任施暴打巴掌，而且是不止一次對家園小朋友施暴。縣府...

她控遭站務員毆打反被爆逃票 北捷不忍重罰歷年最高

控訴北捷反遭爆料！日前一名女網友在臉書社團控訴，搭北捷時遭到女站務員尾隨，不但騷擾指稱她逃票，甚至還拉她頭髮，事件爆發後...

影／兩女聊太嗨走進待轉區被叭 糗態上網警說可罰

臉書社團昨天有網友上傳一段影片，影片中兩名女子本來走在行人穿越道，疑聊天聊得太開心，二女走進穿越道旁的機車待轉區，準備跟...

清明連假桃竹出門看過來 台66及台68南下匝道封閉

清明節連續假期將到，疫情緩和，國人安排返鄉掃墓、出外旅遊行程多，公路總局第一區養護工程處今天上午表示，清明節連假，國1高...

女駕駛趕接送小孩 國道3清水段翻車受傷送醫

顏姓女子今天上午開車要趕著接送小孩，行經國道三號清水段，疑因操作不當擦撞前車，再撞護欄後翻車，她爬出車外獲救，受傷送醫，...

影／詐團不放過在台打拚越女 假美男誆學費警急阻

詐騙集團無孔不入，連在台灣工作的越南籍婦人都不放過，第二警分局在22日中午接獲轄內銀行通報，一名越南籍婦人疑遭歹徒詐騙，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。