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影／騎車逆向被按2聲喇叭？騎士暴氣砸車 嚇壞車主
因為喇叭聲而發生的行車糾紛事件層出不窮，一位民眾在臉書社團「爆料公社」發文描述自己因為按喇叭而被砸車的經驗，提醒大家要小心。
當事人尤先生表示，事件是發生台中市忠勇路、永春南路路口，當時他開車，一名機車騎士逆向行駛，基於安全，他按了對方2聲喇叭，結果似乎引發這名騎士不滿，騎士直接掉頭追了大約一公里，在汽車停等紅燈時，持安全帽猛砸車，他與乘客飽受驚嚇，急忙打電話報警。
網友看完影片之後紛紛留言表示：「看來汽車喇叭都不能裝了，按了就是要打架用的！」、「好像被按喇叭就是要挑釁一樣，哪怕只是警示或是提醒」、「全世界大概就台灣人對喇叭聲過敏吧！」、「逆向還跟追車，這傢伙大概沒碰到過壞人吧！」、「這麼兇，拿安全帽砸耶！如果因為這樣被嚇到油門不小心踩下去，不知道會怎樣.......」
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