影／騎車逆向被按2聲喇叭？騎士暴氣砸車 嚇壞車主

因為喇叭聲而發生的行車糾紛事件層出不窮，一位民眾在臉書社團「爆料公社」發文描述自己因為按喇叭而被砸車的經驗，提醒大家要小心。

當事人尤先生表示，事件是發生台中市忠勇路、永春南路路口，當時他開車，一名機車騎士逆向行駛，基於安全，他按了對方2聲喇叭，結果似乎引發這名騎士不滿，騎士直接掉頭追了大約一公里，在汽車停等紅燈時，持安全帽猛砸車，他與乘客飽受驚嚇，急忙打電話報警。