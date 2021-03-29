男子攀屯鹿樂佩山疑猝死 直升機運出遺體將相驗

58歲趙姓男子27日獨自登山疑猝死，因現場地勢險峻，申請直升機協助運出遺體。昨天受大雨影響無法作業，今天上午9時45分直升機順利運出，降落新北市明德高中，將報請相驗。

新北市三峽警分局27日下午3時許獲報，指稱在烏來區屯鹿樂佩山上、手機定位在海拔約1417公尺處發現1具遺體，經查為58歲趙姓男子。

三峽警分局今天指出，原本規劃昨天下午3時進行吊掛作業，但因山區大雨而延後。經評估今天天氣晴朗、能見度高，空勤總隊在上午9時30分開始吊掛，上午9時45分降落三峽區明德高中操場，隨後趙男的家屬自行僱請葬儀社將遺體送往板橋殯儀館相驗。

警方指出，初步了解，趙男約有2、3年登山經驗，這次獨自一人上山，出發前有告知家人，但趙男疑因身體狀況不佳，被發現時已倒在山路邊，瞳孔放大明顯沒有生命跡象。