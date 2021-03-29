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影／大熱天男娃反鎖在車內嚎啕大哭 警消破窗順利搶救
「我不小心把車鑰匙留在車內，小孩被反鎖，請幫幫我！」王姓婦人不小心將車鑰匙鎖在車內，1歲男嬰兒被反鎖在轎車內，嬰兒不斷嚎啕大哭，警方到場後，趕緊聯繫消防人員以鐵撬破窗，救出嬰兒順利化解危機。
台南巿警局鹽埕所警員魏廷杰、李彥德3月26日下午1點多巡邏時，獲獲南區鹽埕路159巷內，有一個1歲多的男嬰兒被反鎖在車內。
王姓婦人告訴警方，嬰兒坐在車內安全座椅上，她順手關上車門，車門就自動上鎖，而車鑰匙也留在車內。當時天氣炎熱，她怕小孩悶在車內脫水，恐有生命危險，拜託警方火速搶救。
警方到場後一邊安撫王女情緒，一邊趕緊聯繫消防人員到場協助救護，最後經車主同意後，由消防人員持鐵橇敲破車門玻璃，總算順利救出車內嬰兒，經檢視所幸並無外傷。
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