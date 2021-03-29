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休旅車北投過彎疑操作不當 撞山壁四輪朝天翻覆

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

李姓駕駛今凌晨駕駛休旅車載著朋友上山夜遊，不料下山行經台北市北投區復興山路，疑似因駕駛操作不當，沒踩煞車減速，休旅車衝向對向車道山壁，隨即撞擊固定電線桿的鋼繩，整輛車翻覆四輪朝天，其中車上林姓乘客因顱內出血正進行手術搶救。

今天凌晨2時許，年僅21歲李姓駕駛，開車載著20歲鄭姓、19歲林姓及17歲林姓友人，與另一車朋友上山看夜景，在下山路段行經復興三路41號燈桿處，疑似過彎時操作不當，沒有持續踩煞車減速，車輛直接衝向對向車道山壁，撞上了固定電線桿用鋼繩，整輛車失控如翻跟斗般，向右前方翻覆，四輪朝天撞擊在山路上，車上4人一度受困。

全案後車朋友目睹車禍發現，隨即報案，由消防人員救出受困人員，其中後座的2名林姓男子受傷，其中19歲林男因顱內出血昏迷，正在醫院手術搶救中。

警方指出，全案事故原因初步研判為駕駛操作不當，駕駛經酒測後無酒駕情勢，詳細肇事原因及責任，尚待交通大隊分析釐清。

休旅車撞上鋼繩翻覆。記者蕭雅娟／翻攝
休旅車撞上鋼繩翻覆。記者蕭雅娟／翻攝
肇事車輛疑似撞擊對向車道用來固定電線桿的鋼繩後翻車。記者蕭雅娟／翻攝
肇事車輛疑似撞擊對向車道用來固定電線桿的鋼繩後翻車。記者蕭雅娟／翻攝
休旅車撞上鋼繩翻覆，車上四人一度受困，後方車輛人員下車協助報案。記者蕭雅娟／翻攝
休旅車撞上鋼繩翻覆，車上四人一度受困，後方車輛人員下車協助報案。記者蕭雅娟／翻攝

手術 休旅車 車道

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