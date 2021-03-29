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影／2隻熊貓街頭互打當沒事 警要罰：鬥毆歪風不可長

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市有2名foodpanda外送員日前在中和區某飲料店門口，當街大打出手，起因竟然是因為其中1人正義感太強，指責對方未依公司規定使用保溫箱送餐。員警獲報趕抵時，2人已停手，互不提告，但警方認為街頭鬥毆歪風不可長，將依社維法開罰1萬8千元以下。

據稱，35歲呂姓外送員因常嚴厲指責同事缺失，甚至會直接向公司檢舉，被同業稱為正義魔人。24日晚間7時許，呂男在中和區景平路某飲料店外，被形容就像個「上級督導員」，毫不客氣質問兼職的33歲林姓外送員未使用保溫箱送餐，演變成拳腳相向。

民眾當時看見2個外送員打架，紛紛報案，警方趕抵時，2人已經罷手不打了，站在路旁抽菸，互不提出告訴，後來2人打架的影片又在外送員社群間流傳，警方事後將依社會秩序維護法第87條，開罰雙方在街頭互相鬥毆的行為，可處1萬8千元以下罰鍰。

員警獲報趕抵，2名外送員已經罷手不打了，互相不提告訴。記者林昭彰／翻攝
員警獲報趕抵，2名外送員已經罷手不打了，互相不提告訴。記者林昭彰／翻攝
２名外送員在飲料店門口大打出手。記者林昭彰／翻攝
２名外送員在飲料店門口大打出手。記者林昭彰／翻攝

外送員 foodpanda

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