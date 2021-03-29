她控遭站務員毆打反被爆逃票 北捷不忍重罰歷年最高

控訴北捷反遭爆料！日前一名女網友在臉書社團控訴，搭北捷時遭到女站務員尾隨，不但騷擾指稱她逃票，甚至還拉她頭髮，事件爆發後劇情卻逆轉，北捷出面聲明該女為捷運逃票慣犯，經比對搭乘票卡和監視器畫面，追查到該女今年至少逃票5次，北捷除對這名女網友開5張各1500元罰鍰，也針對她攻擊站務員加重處罰，再開1張7500元罰單，並協助站務員對該女提傷害及毀損名譽告訴。

這名女網友日前在臉書「爆料公社二社」發文並貼出一名女站務人員照片表示，她在3月15日從捷運台電大樓出站後，被女站務人員尾隨並指稱她出站未刷卡，還當眾拉扯她頭髮及毆打她，引發眾人議論，但該貼文後來遭到網友質疑，因此女網友就將文章刪除。

北捷回應，該女於本月13日在台電大樓出站時，緊隨一名男乘客後方未刷卡就出站，站務員發現逃票情況，隨即追上詢問，但因對方拒絕驗票，雙方有拉扯情況，報警處理後，該女出示的3張票卡都無進出站資料；目前已協助站務員提告，並依照大眾捷運法對該女開罰7500元，後續查出她是逃票慣犯，也逐筆開罰。

北捷站務處副處長林榮輝表示，經比對綠影畫面逃票紀錄，發現她在部分車站時，像是傍晚離開時一個服裝，過2個小時後從同一個車站進來時，卻是完全不同風格的裝扮，因此懷疑她是惡性逃票且有變裝行為；確定該女惡行重大，因此依照法規開罰共6張罰單，總計1萬5000元，為歷年逃票開罰裁處最高一次。

北捷表示，鑑於時有發生民眾逃票情況，北捷站務人員均訓練出一套抓逃票SOP。民眾若尾隨他人進站時，出入口的閘門會即刻發出異常「嗶嗶嗶」聲音，站務員就會上前詢問；民眾若冒用社福卡進出閘門，閘門上方也會顯示亮燈，站務員會從外觀判斷使用者，如果非長者就會上前詢問。