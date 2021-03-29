澎湖公托家園主任掌摑幼兒巴掌 停職調查監督輔導

網友在社群「靠北幼稚園」控訴，指孩子在澎湖縣白沙公共托育家園，被陳姓主任施暴打巴掌，而且是不止一次對家園小朋友施暴。縣府社會處長陳寶緞表示，調閱監視錄影認陳姓主任有不當對待的事實，要求教保人員協會派人代理家園主任職權及加強監督家園托育照顧情形，並邀專家學者、家長代表、園方人員、家防中心討論家園的管理監督機制及後續輔導計畫。

網友Po出孩子被打巴掌後，一個半小時臉還是那麼紅。並指施暴的陳姓主任，沒有任何相關科系出身，就可任職家園主任？且不止一次對家園小朋友施暴，家園的負責人資格也有問。

縣府社會處長陳寶緞表示，澎湖縣白沙社區公共托育家園由澎湖縣政府補助，澎湖縣教保人員協會承辦，人員聘用由該協會聘僱，協會依兒少權法第81條規定函送縣府核備，該員符合兒童及少年福利服務機構專業人員資格及訓練辦法第12條托嬰中心主管人員資格，於108年12月2日同意核備。