影／兩女聊太嗨走進待轉區被叭 糗態上網警說可罰
臉書社團昨天有網友上傳一段影片，影片中兩名女子本來走在行人穿越道，疑聊天聊得太開心，二女走進穿越道旁的機車待轉區，準備跟著機車一起待轉，有名騎士要待轉，發現兩女把機車格占滿，因此按喇叭，兩女原本還回頭看，後來才知站在待轉區，趕緊尷尬離開。警方表示，若行人站在機車待轉區，可依道交條例開罰300元。
台中市第六警分局西屯所副所長張竣凱表示，有關網友在臉書社團上傳的影片，影片中有兩名女子站在機車待轉區一事，根據道路交通管理處罰條例規定，行人不依標誌、標線、號誌之指示或警察指揮，可開罰300元，經查案發地點為西屯區青海路、河南路，不過尚未接獲民眾檢舉，若有民眾檢舉，將依法告發。
台中市邱姓網友昨天在臉書社團「路上觀察學院」上傳一段影片，影片中兩名女子站在機車待轉區，與機車一起待轉，邱留言不忘嘲諷「跟妳說喔，我上次在這裡沒待轉被開單，當自己是海超人跟大洋遊俠啊」，引來上萬名網友按讚。
有網友說「超像演的 可是想到這是真的，就覺得太好笑了吧，真的有人會這樣走去待轉區？」「這開車騎車也絕對是寶起來」、「我只聽過隱形的翅膀，沒聽過隱形的機車」。
有關網友使用「海超人跟大洋遊俠」哏，來自卡通「海綿寶寶」，兩名角色在卡通中都以年邁的角色出現，不時有痴呆、重聽的狀況，被認為是「搞笑二人組」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言