影／兩女聊太嗨走進待轉區被叭 糗態上網警說可罰

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

臉書社團昨天有網友上傳一段影片，影片中兩名女子本來走在行人穿越道，疑聊天聊得太開心，二女走進穿越道旁的機車待轉區，準備跟著機車一起待轉，有名騎士要待轉，發現兩女把機車格占滿，因此按喇叭，兩女原本還回頭看，後來才知站在待轉區，趕緊尷尬離開。警方表示，若行人站在機車待轉區，可依道交條例開罰300元。

台中市第六警分局西屯所副所長張竣凱表示，有關網友在臉書社團上傳的影片，影片中有兩名女子站在機車待轉區一事，根據道路交通管理處罰條例規定，行人不依標誌、標線、號誌之指示或警察指揮，可開罰300元，經查案發地點為西屯區青海路、河南路，不過尚未接獲民眾檢舉，若有民眾檢舉，將依法告發。

台中市邱姓網友昨天在臉書社團「路上觀察學院」上傳一段影片，影片中兩名女子站在機車待轉區，與機車一起待轉，邱留言不忘嘲諷「跟妳說喔，我上次在這裡沒待轉被開單，當自己是海超人跟大洋遊俠啊」，引來上萬名網友按讚。

有網友說「超像演的 可是想到這是真的，就覺得太好笑了吧，真的有人會這樣走去待轉區？」「這開車騎車也絕對是寶起來」、「我只聽過隱形的翅膀，沒聽過隱形的機車」。

有關網友使用「海超人跟大洋遊俠」哏，來自卡通「海綿寶寶」，兩名角色在卡通中都以年邁的角色出現，不時有痴呆、重聽的狀況，被認為是「搞笑二人組」。

台中市有兩名女子過馬路時，站在機車待轉區待轉，被另名騎士拍下後上網，引來熱議。圖／摘自臉書路上觀察學院
台中市有兩名女子過馬路時，站在機車待轉區待轉，被另名騎士拍下後上網，引來熱議。圖／摘自臉書路上觀察學院

警察 機車騎士

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