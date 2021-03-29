通霄公墓火燒了一天一夜 消防人員滅火疲於奔命
苗栗縣通霄鎮昨天白天公墓火災頻傳，先後有6處起火，從上午10點半燒到下午6點49分，今天凌晨零點24分又有堆放DVD倉庫火災，凌晨3點18分撲滅，倉庫付之一炬，都沒有人受傷，消防人員疲於奔命，起火原因進一步鑑識調查中。
苗栗縣政府消防局昨天上午10點半據報，通霄鎮秋茂園對面公墓火災，消防局第四大隊出動人車灌救，後來陸續海岸、苑坑、南河、番社、福源公墓也起火，消防車抽取附近水圳水源灌救，直到晚上6點49分滅火， 大面積雜草燒毀。
消防局今天凌晨又接獲報案，台61線西濱快速公路南下116公里附近山坡地有火災，第四大隊人車趕到現場，發現是倉庫起火，內部已陷入火海，出動警義消35人，通霄、苑裡、西湖、後龍、銅鑼分隊8輛消防車搶救，直到凌晨3點18分撲滅，300坪鐵皮倉庫堆放DVD付之一炬。
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