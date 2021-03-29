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新竹又有浪貓遭毒死 母貓斃命留下3隻幼貓

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會理事長邵柏虎28日凌晨接獲寶山路一帶有母貓遭毒死，留下三隻幼貓需要救援，他到場發現，現場有毒餌且有殘留農藥反應，目前已調閱監視器釐清涉案人；新竹市動保所指出，毒殺複數動物可依「動保法」處1年以上5年以下徒刑，併科50萬元以上、500萬元以下罰金。

新竹市動保所指出，會將死亡貓的檢體送驗，約談嫌疑人到案釐清，提醒民眾千萬別以身試法。

邵柏虎說，協會接獲通報後他趕往現場，發現該隻母貓遭毒死，還有另隻貓也疑似吃了摻雜農藥的毒餌死亡，當下立刻通報動保所進行蒐證。監視器有拍到疑似下毒的民眾，目前已知有兩隻貓遭毒，採驗毒餌快篩也出現農藥殘留反應，目前先將3隻幼貓安置，後續會針對涉案者下毒的範圍進行追查。

新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會理事長邵柏虎28日凌晨接獲寶山路一帶有母貓遭毒死。圖／理事長邵柏虎提供
新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會理事長邵柏虎28日凌晨接獲寶山路一帶有母貓遭毒死。圖／理事長邵柏虎提供
邵柏虎說，採驗毒餌快篩出現農藥殘留反應。圖／理事長邵柏虎提供
邵柏虎說，採驗毒餌快篩出現農藥殘留反應。圖／理事長邵柏虎提供

新竹 監視器 下毒

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