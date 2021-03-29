聽新聞
test
0:00 / 0:00
新竹又有浪貓遭毒死 母貓斃命留下3隻幼貓
新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會理事長邵柏虎28日凌晨接獲寶山路一帶有母貓遭毒死，留下三隻幼貓需要救援，他到場發現，現場有毒餌且有殘留農藥反應，目前已調閱監視器釐清涉案人；新竹市動保所指出，毒殺複數動物可依「動保法」處1年以上5年以下徒刑，併科50萬元以上、500萬元以下罰金。
新竹市動保所指出，會將死亡貓的檢體送驗，約談嫌疑人到案釐清，提醒民眾千萬別以身試法。
邵柏虎說，協會接獲通報後他趕往現場，發現該隻母貓遭毒死，還有另隻貓也疑似吃了摻雜農藥的毒餌死亡，當下立刻通報動保所進行蒐證。監視器有拍到疑似下毒的民眾，目前已知有兩隻貓遭毒，採驗毒餌快篩也出現農藥殘留反應，目前先將3隻幼貓安置，後續會針對涉案者下毒的範圍進行追查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言