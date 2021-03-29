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科技公司梧棲移工宿舍凌晨火警 燒毀家具和床無人傷亡
台中市梧棲區一間透天厝今天凌晨發生火警，3樓起火冒煙，消防隊員搶救，屋內人員都逃出，據了解，這間透天厝是一家科技公司的移工宿舍，附近民眾抱怨，移工常晚上吵鬧，影響安寧。
台中市消防局今天凌晨零時25分獲報，台中市梧棲區立德街發生住宅火警，派梧棲、沙鹿及清水分隊，出動消防車共8輛、救護車1輛，消防人員共28名，由小隊長陳信宏帶隊前往搶救。
消防隊員到場發現，透天厝3樓火煙冒出，10多分鐘後火勢控制，不會延燒，零點42分火勢撲滅，燒毀3樓家具和床舖、燃燒面積約15平方公尺、財務損失約3萬元，無人員傷亡，現場後續起火原因交由消防大隊火調人員處理。
據了解，這間透天厝是一家科技公司的移工宿舍，附近居民說，公司沒有專屬移工宿舍，一般民宅透天厝當移工宿舍，晚上移工的吵鬧聲讓居民困擾，影響睡眠。
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