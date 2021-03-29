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新人登記結婚書約沒帶 警為民服務當證婚人沾喜氣
台中市第五警分局四平所在北屯區公所旁，15日時突然有一對男女走進派出所，經警員詢問，二人才面帶尷尬透露，他們要到區公所登記結婚，但有證人簽名的結婚書約忘了帶，只好到派出所求助，詢問警員是否願意擔任證人，幫忙簽結婚書約，兩名警員也樂得沾喜氣協助，讓二人順利完成登記。
台中市第五警分局四平派出所警員葉維康15日中午值班，發現一男一女走進派出所，葉詢問二人有什麼需要幫忙的，二人略帶尷尬地表示，「今天去區公所申請結婚登記，結婚書約都準備好了卻忘了出來，沒有證人可以替他們證婚，想拜託警員是否可以幫忙當結婚證人」。
警方一問才知，求助的新人是想遷戶口至北屯區，所以到北屯區公所登記，若再返家拿書約，將錯過吉時。
警員葉維康認為是喜事，樂意幫忙，找來所內另名巡佐李冠霖幫忙，李一聽到要幫忙簽名當證人也二話不說地答應，二名員警除了當人民保母，也在派出所內當起結婚證人，替新人簽好結婚書約，還祝福他們百年好合，早生貴子，讓這對新人再度開心再度前往區公所。
第五分警分局提醒，登記結婚時，新人本人皆需登記時在場，並且攜帶身分證、戶口名簿及結婚書約，但結婚書約上簽名的證人不需到場，即可完成結婚登記。
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