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台南敬神祭祖火災已28件 消防局：清明小心火燭

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

清明節快到了，台南市消防局統計今年1月至3月26日，全市共發生584件建築火災，經調查因為神龕敬神祭祖火災共28件，約占建築物火災起火原因將近5%消防局今天說，雖然占比並不太高，但卻經常造成人員傷亡或延燒鄰屋，實在不可輕忽。

敬神祭祖為國人傳統習慣，而神龕或住宅式宮廟，消防局建議可採取下列措施，來防範因敬神祭祖火災，避免人員傷亡，降低財物損失。

其中包括神明廳或宮廟請設置在具有防火區劃空間，儘量不要裝潢，如一定要裝潢，請採耐燃材料裝潢。

要設置兩個不同方向避難路徑出入口，窗戶不要設置鐵窗。請裝設住宅用火災警報器，提早獲知火災發生，及早進行避難逃生或初期滅火。

消防局說，金爐燒金紙時要有人在旁警戒，直到火勢完全熄滅後蓋上鐵蓋或清理灰燼後以水確實熄滅，才可離去。金爐要完全降溫至常溫或灰燼清理後，才可收至室內。神明廳或宮廟燒線香、燒捲香、或燒蠟燭等引火行為請盡量在白天，夜間相關管理人員要確認火源均已完全熄滅後才可離去休息。

香腳要經常清理，避免香爐內插著大量香腳情形，插香時要分散插於香爐，以避免過熱引燃產生「發爐」情形。線香要插穩以避免線香倒落觸及鄰近易燃可燃物引起火災。

消防局長李明峯局長提醒民眾，清明節即將到來，請在燃燒金紙或點線香等引火行為要小心注意，避免遺留火種，住宅式宮廟等較危險場所，建議裝設住宅用火災警報器，消防局可免費提供1顆，可逕向各消防分隊洽詢索取。

清明節小心火燭，台南市消防局統計今年1月至3月26日，全市共因神龕敬神祭祖火災共28件。圖／讀者提供
清明節小心火燭，台南市消防局統計今年1月至3月26日，全市共因神龕敬神祭祖火災共28件。圖／讀者提供

火災 清明節 建築

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