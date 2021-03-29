快訊

地獄進香團？冰島火山爆發的巨人與獵奇觀光

禁同婚違憲判決：日本「劃時代勝訴」的攻防故事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／嘉市新民路住宅凌晨失火 救出2老人送醫急救治療

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

嘉義市新民路一家早餐店樓上住宅，今天凌晨不明原因發生火警，濃煙從3樓窗戶竄出，消防隊到場以雲梯車進入，將被煙嗆傷的黃姓老翁和蔡姓婦人救出，送醫觀察治療中，火警原因仍待消防鑑識調查。

嘉義市消防局今天凌晨2時52分接獲報案，新民路744號發生住宅火警，消防局派出多個分隊到場搶救，現場住宅4樓有濃煙從屋內竄出，蔡姓婦人站在3樓陽台上求救，並指屋內還有1人，消防隊以雲梯車到3樓將蔡婦救出，並破壞一樓鐵門後從屋內救出另一名黃姓老翁。

消防員進入火場立即將火勢控制，約3時13分將火撲滅，火警沒有蔓延其他住宅，89歲黃姓老翁有吸入性嗆傷、意識清醒，送醫急救後進加護病房觀察治療；另69歲蔡姓婦人也留置燒燙傷中心觀察治療。

消防隊以雲梯車將受困婦人救出。記者卜敏正／翻攝
消防隊以雲梯車將受困婦人救出。記者卜敏正／翻攝
消防隊進入火場將被嗆傷的黃姓老翁救出送醫。記者卜敏正／翻攝
消防隊進入火場將被嗆傷的黃姓老翁救出送醫。記者卜敏正／翻攝

嘉義

延伸閱讀

夫妻開農用搬運車掃墓翻車 妻被壓住送醫急救不治

影／提前清明掃墓公墓火警多 台中消防趕場滅火

影／中市公墓火警337件累翻警消 出動空拍機升高喊話

找到阿嬤級母校！嘉縣水上大崙國小溯源尋根訪嘉市崇文

相關新聞

台南敬神祭祖火災已28件 消防局：清明小心火燭

清明節快到了，台南市消防局統計今年1月至3月26日，全市共發生584件建築物火災，經調查因為神龕敬神祭祖火災共28件，約...

影／嘉市新民路住宅凌晨失火 救出2老人送醫急救治療

嘉義市新民路一家早餐店樓上住宅，今天凌晨不明原因發生火警，濃煙從3樓窗戶竄出，消防隊到場以雲梯車進入，將被煙嗆傷的黃姓老...

獨攀樂佩山猝死 發現時滿臉蒼蠅

五十八歲趙姓男子前天上午獨自攀登新北三峽樂佩山，當天下午被其他登山隊發現猝死在海拔一四一七公尺山區道路，滿臉蒼蠅，登山杖...

國道攔車理論 3車連環撞1死

黃姓男子昨天上午駕駛轎車載李姓婦人行經國道三號北上大溪路段時疑遭林姓男子駕駛砂石車掉落的鐵條砸中，黃超前打算攔車與對方理...

禁止進入中 攀爬象鼻隧道摔死

六十三歲陳姓男子昨天上午與友人到舊蘇花公路象鼻隧道攀岩，疑繩索沒拉好摔落五十公尺峭壁，肢體變形、當場失去生命跡象；現場都...

屏東隘寮溪振興堤防雜草燃燒逾7小時 消防漏夜警戒

屏東縣消防局28日下午4點02分接獲民眾報案，屏東縣鹽埔振興堤防有雜草燃燒，有好幾處火點，消防局派遣7車14人前往，靠近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。