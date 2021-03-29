影／嘉市新民路住宅凌晨失火 救出2老人送醫急救治療

嘉義市新民路一家早餐店樓上住宅，今天凌晨不明原因發生火警，濃煙從3樓窗戶竄出，消防隊到場以雲梯車進入，將被煙嗆傷的黃姓老翁和蔡姓婦人救出，送醫觀察治療中，火警原因仍待消防鑑識調查。

嘉義市消防局今天凌晨2時52分接獲報案，新民路744號發生住宅火警，消防局派出多個分隊到場搶救，現場住宅4樓有濃煙從屋內竄出，蔡姓婦人站在3樓陽台上求救，並指屋內還有1人，消防隊以雲梯車到3樓將蔡婦救出，並破壞一樓鐵門後從屋內救出另一名黃姓老翁。