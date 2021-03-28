聽新聞
test
0:00 / 0:00
國1五楊高架火燒車 駕駛瞬間驚險逃出
國1五楊高架道南下桃園段49公里今天上午11時30分，一輛轎車行經該處突然冒煙起火，駕駛人將轎車停在外側路肩，驚險逃出車外，轎車瞬間燃燒陷入火海，濃煙十分驚人，國道警方、桃園市消防局今天下午表示，該輛轎車起火燃燒猛烈，消防員趕到撲滅火勢，轎車形同廢鐵，所幸駕駛逃出，無人員傷亡，初步研判該轎車儀表板異常、前引擎室冒煙起火，真正火燒車原因將調查釐清。
國道警方、桃園消防局表示，國1五楊高架道南下49公里桃園段，今天上午一輛轎車行經該處停靠外側路肩，突然不明原因火燒車，消防員趕到緊急滅火、警方派巡邏車協助疏導，該車駕駛人逃出，無人員傷亡，火燒車真正原因將進一步釐清查明。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言