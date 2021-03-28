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國1五楊高架火燒車 駕駛瞬間驚險逃出

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

國1五楊高架道南下桃園段49公里今天上午11時30分，一輛轎車行經該處突然冒煙起火，駕駛人將轎車停在外側路肩，驚險逃出車外，轎車瞬間燃燒陷入火海，濃煙十分驚人，國道警方、桃園市消防局今天下午表示，該輛轎車起火燃燒猛烈，消防員趕到撲滅火勢，轎車形同廢鐵，所幸駕駛逃出，無人員傷亡，初步研判該轎車儀表板異常、前引擎室冒煙起火，真正火燒車原因將調查釐清。

國道警方、桃園消防局表示，國1五楊高架道南下49公里桃園段，今天上午一輛轎車行經該處停靠外側路肩，突然不明原因火燒車，消防員趕到緊急滅火、警方派巡邏車協助疏導，該車駕駛人逃出，無人員傷亡，火燒車真正原因將進一步釐清查明。

國1五楊高架南下桃園段轎車火燒車，駕駛人停靠路肩，瞬間驚險逃出。記者曾增勳／翻攝
國1五楊高架南下桃園段轎車火燒車，駕駛人停靠路肩，瞬間驚險逃出。記者曾增勳／翻攝
國1五楊高架南下桃園段轎車火燒車，駕駛人停靠路肩，瞬間驚險逃出。記者曾增勳／翻攝
國1五楊高架南下桃園段轎車火燒車，駕駛人停靠路肩，瞬間驚險逃出。記者曾增勳／翻攝

火燒車 國道 消防員 五楊高架

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