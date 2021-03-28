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夫妻開農用搬運車掃墓翻車 妻被壓住送醫急救不治

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

劉姓夫妻今天開農用搬運車到台中市東勢區掃墓，疑因產業道路地面不平，搬運車翻車，妻子被壓住，頭部也受撞擊，送醫急救不治，警方正調查事故原因中。

警方調查，79歲劉姓男子今天早上開農用搬運車，載77歲妻子，到東勢區第8公墓掃墓，經石壁坑段道路，農用搬運田翻車，倒在路中，劉妻被壓住，頭部重擊，身體被車壓住，劉男無法自行助妻脫困，他急打119求救。

消防隊員到場，讓劉妻脫困後送醫急救仍不治，劉男難過說當時帶妻掃墓，途中不小心翻車，警方到場勘查，發現通往東勢區石壁坑段的第8公墓產業道路，只有2公尺寬，農用搬運車本身已不穩固，如果行經不平道路，容易重心不穩翻車，全案已報請檢察官相驗調查中。

台中劉姓夫妻今天開農用搬運車掃墓，不慎翻車，妻子死亡。 圖／民眾提供
台中劉姓夫妻今天開農用搬運車掃墓，不慎翻車，妻子死亡。 圖／民眾提供

檢察官 台中市

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