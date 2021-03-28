夫妻開農用搬運車掃墓翻車 妻被壓住送醫急救不治

劉姓夫妻今天開農用搬運車到台中市東勢區掃墓，疑因產業道路地面不平，搬運車翻車，妻子被壓住，頭部也受撞擊，送醫急救不治，警方正調查事故原因中。

警方調查，79歲劉姓男子今天早上開農用搬運車，載77歲妻子，到東勢區第8公墓掃墓，經石壁坑段道路，農用搬運田翻車，倒在路中，劉妻被壓住，頭部重擊，身體被車壓住，劉男無法自行助妻脫困，他急打119求救。