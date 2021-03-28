貨車司機猛開門致少年遭後車輾死 父控：肇事者很可惡

台中市陳姓少年昨天上午騎單車前往大里區找父親一同用餐，未料行經南區工學路時，一輛貨車並排停車，賴姓司機開車門不慎，撞上陳後，陳遭後方閃避不及轎車輾過，陳傷重不治，檢方今早相驗，死因為車禍造成顱內、胸腔出血致死，陳父對死因沒有意見，但指控2名肇事者「很可惡」，檢方指示車禍肇因送鑑定釐清，全案將涉案二人依過失致死罪偵辦。

陳姓少年的父親今天上午與檢察官、法醫相驗，確認死因為車禍導致的顱內、胸腔出血致死，陳父對兒子死因沒有意見，但陳父控訴，開門不慎的賴姓貨車司機，第一時間沒有報警，還拖拉兒子造成二次傷害，而開車輾過兒子的李姓男子，沒有馬上煞車，還拖行兒子，造成兒子傷重死亡，二人「都很可惡」。

據查，陳姓少年昨天上午10時許，騎車要前往父親位於大里區的工作地點，準備一起吃飯，未料行經南區工學路附近時，由賴姓男子（39歲）駕駛的貨車並排停車，停在工學路的外側車道上，賴開門時十分急促、用力，沒有注意到行經該處的陳，陳被猛力一撞後，撞倒在地，隨即被後方由李姓男子（66歲）駕駛的轎車輾過，傷重不治。