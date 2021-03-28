高雄交大小隊長住處頂樓墜下 砸中路旁轎車傷重身亡

高雄市鼓山區厚德路一棟大樓今發生墜樓意外，59歲陳姓男子今突然從頂樓墜落，砸中路旁的一部轎車，陳男因傷勢嚴重，警消到場時已明顯死亡，陳男身上未攜帶證件，後來經家屬指認確認身分，為任職高雄市警局交通大隊的小隊長，目前高市警方已協助家屬處理後事。

據了解，陳男家住同棟大樓的1樓，今上午10時許，趁家人未注意，從家中拿著一張小板凳厚，從1樓搭電梯直奔14樓頂，沒多久就發生墜樓憾事，因陳男墜樓下方正巧為路邊停車格，1輛黑色自小客車首當其衝，後半邊損毀嚴重，警消獲報後到場，陳男已明顯身亡。

警方調查，陳男身上未攜帶證件，後來經鄰居、家屬指認後確認身分，頂樓無外力、打架等跡象，家中也未發現陳男留下的書信，後來進一步確認身分，陳男為任職交大第二中隊的一名小隊長。

據了解，陳男從去年9月起，因身體微恙休長病假迄今，家庭狀況正常，今墜樓消息傳出後，交大同事深感震驚，不解為何會突然從住家頂樓墜下；目前鼓山分局鑑識小組已完成現場採證，並報請檢察官相驗。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )