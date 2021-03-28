電梯「往上」暴衝 維修工人卡25樓警消垂吊救人

高雄林姓電梯工人前天晚間維修時電梯突然往上暴衝，林男當場跟著電梯從15樓一路向上，當時正在維修電梯的林男差點受傷，原本預計可自行脫困，但受困2個多小時仍動彈不得，最後求助消防隊，昨天凌晨2時許順利獲救，結束這場電梯驚魂。

26晚間10時許，前鎮區育樂路一棟大樓電梯疑似故障，林男接獲通知後深夜前往維修，原本在15樓的電梯車廂頂部，沒想到維修到一半，電梯突然往上暴衝，最後卡在26樓才停止，人在電梯頂部的林男反應迅速，躲在電梯頂與頂樓橫梁之間才未受傷。