影／15歲無照騎車困轎巷車底昏迷 警民合作抬車救人
一名15歲楊姓少年今天上午11時騎機車行經嘉義縣阿婆灣附近台三線309到310公里處過彎時，疑似操作不慎衝撞對向轎車，受困車下，當場失去意識，警消、民眾合力將車抬起送醫，目前仍在醫院搶救中。
據了解，楊姓少年15歲，家住嘉義太保後潭，今日上午和友人結伴騎機車出遊，至中埔鄉阿婆灣，疑似操作不慎，撞上對向黑色轎車。
楊男頭部撞上黑車保險桿捲入車底，身體多處擦挫傷，口耳鼻大量出血，當場失去意識，友人隨即報警。
嘉義縣中埔消防分隊11時29分獲報，31分抵達現場，員警、消防隊、車主和圍觀民眾用人力將黑色轎車抬起，將重傷楊男抬出車外，送往聖馬爾定醫院急救。
中埔分局已著手調查，依據道路交通管理處罰條例第21條第1項第1款規定，無照駕駛處6000元以上1萬2000元以下罰鍰，並當場禁止駕駛。
未滿18歲的少年無照駕駛時，除了應繳交罰鍰以外，少年以及父母等法定代理人還須依據同條第3項規定，參加道路交通安全講習。
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